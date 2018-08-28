Ağustos ayında kar yağdı!

Haftasonu boyunca Alplere d\u00fc\u015fen yo\u011fun kar \u00f6zellikle 1500 metre ve daha y\u00fckseklerde kendini g\u00f6sterdi. ,A\u011fustos ay\u0131nda Alp da\u011flar\u0131na kar ya\u011fmaya ba\u015flad\u0131. ,Yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte \u0130talya, Avusturya ve \u0130svi\u00e7re'de kayak hizmeti veren tesisler, oteller ve parkurlar ziyaret\u00e7ilerle doldu.\r\n ,\r\nHer ne kadar bu Alplerdeki kayak tesisleri i\u00e7in iyi bir haber olsa da t\u00fcm Alplerde durum ayn\u0131 de\u011fil. ,\r\nHafta boyunca da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n devam edece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Baz\u0131 b\u00f6lgelerdeki tesislerde mevsimi d\u0131\u015f\u0131nda ya\u011fan karlar\u0131n h\u0131zl\u0131 erimesi sonucu sel bast\u0131 ve Avusturya'da birka\u00e7 tesis acil olarak bo\u015falt\u0131ld\u0131.\r\n ,S\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n -8 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.,Pazartesi sabah\u0131 itibar\u0131 ile \u015fimdiden 35 cm'ye kadar kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi aktar\u0131l\u0131yor. ,\r\nHava ko\u015fullar\u0131n\u0131n gelecek hafta normale d\u00f6nmesi bekleniyor. (Euronews),S\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n -8 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n