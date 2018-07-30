Ağustos kazanç ayı olacak

Emeklilerin cebi rahatlayacak,Memur emeklilerine maa\u015f \u00f6demeleri her ay\u0131n 1'i ile 5'i aras\u0131nda yap\u0131l\u0131yor. ,Bu ay t\u00fcm emeklilere biner lira ikramiye yat\u0131r\u0131lacak. ,Emekli Sand\u0131\u011f\u0131, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine ikramiye tarihinin de bu hafta a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor. \u0130kramiye tarihi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine erken maa\u015f m\u00fcjdesi verilmesi beklentisi de var. \u00c7\u00fcnk\u00fc SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine maa\u015flar\u0131 her ay\u0131n 17'si ile 28'i aras\u0131nda \u00f6deniyor. Baz\u0131 emeklilerin maa\u015f \u00f6deme tarihleri Kurban Bayram\u0131'na denk geliyor.,Yasaya g\u00f6re; ikramiyelerin Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde \u00f6denmesi gerekiyor. Biner liran\u0131n yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 tarihi Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) a\u00e7\u0131kl\u0131yor. \u00d6demelerin b\u00fcy\u00fck bir ihtimalle 6-10 A\u011fustos aras\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin de erken \u00f6deme karar\u0131 \u00e7\u0131karsa maa\u015flar\u0131n\u0131n 13-17 A\u011fustos aras\u0131nda yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 belirtiliyor. Bu durumda Temmuz'da zam alan emekliler, bayrama da ayl\u0131klar\u0131 ve bin lira ikramiyeleri cebinde girecek..,A\u011fustos, emekliler i\u00e7in ikramiye sayesinde kazan\u00e7 ay\u0131 olacak. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine bayram nedeniyle erken maa\u015f \u00f6denmesi de g\u00fcndemde. ,Bu hafta, memur emeklilerine maa\u015flar\u0131 \u00f6denecek.