Ahlat'ta trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

Bitlis'in Ahlat il\u00e7esinde yolcu minib\u00fcs\u00fcyle trakt\u00f6r\u00fcn \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 10 ki\u015fi yaraland\u0131.,\u015eakir G\u00fclcan y\u00f6netimindeki 13 AV 415 plakal\u0131 yolcu minib\u00fcs\u00fc, Ovak\u0131\u015fla Beldesi K\u0131nalako\u00e7 K\u00f6y\u00fc yol ayr\u0131m\u0131nda r\u00f6morkunda patates y\u00fckl\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kimli\u011fi hen\u00fcz belirlenemeyen 13 ED 791 plakal\u0131 trakt\u00f6re arkadan \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,.,Kazada S\u0131dd\u0131k Karababa ve Remzi Oru\u00e7 hayat\u0131n\u0131 kaybetti, minib\u00fcs s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc G\u00fclcan ve 10 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n\r\n,Yaral\u0131lar, 112 Acil Servis ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n