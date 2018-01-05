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15 TEMMUZ
Ramazan
Ahmet Bulut, Arda için Everton'la görüştü
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Barcelona`nın gözden çıkardığı Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut arayışlarını sürdürürken, İngiliz ekibi Everton ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.
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