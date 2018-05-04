Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek itirafı

H\u00fcrriyet Gazetesi K\u00f6\u015fe Yazar\u0131 Ahmet Hakan, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir radyo program\u0131nda Melih G\u00f6k\u00e7ek ile ilgili konu\u015ftu.,Sosyal medyada Ankara eski Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek ile yapt\u0131klar\u0131 at\u0131\u015fmalar ile dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmeyi ba\u015faran Ahmet Hakan, "Melih G\u00f6k\u00e7ek'in ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u0131rakmas\u0131ndan sonra kendisini \u00e7ok \u00f6zl\u00fcyorum, onsuz bir hayat d\u00fc\u015f\u00fcnemiyorum. Ar\u0131yor zaman zaman, g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruz. \u015eu an zaman\u0131 \u00e7ok, i\u015fi g\u00fcc\u00fc yok, s\u00fcrekli ar\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,Melih G\u00f6k\u00e7ek'in g\u00f6revinden istifa edece\u011fini ilk a\u00e7\u0131klayan isim olan Gazeteci Hakan, "G\u00f6k\u00e7ek'in istifa edece\u011fini Ankara'daki haber istibarahattan alm\u0131\u015ft\u0131m. Onlar\u0131n verdi\u011fi haberi hi\u00e7 do\u011frulu\u011funu sorgulamama gerek duymaks\u0131z\u0131n payla\u015ft\u0131m. ,Bizim haber istibaharat\u0131m\u0131z hi\u00e7bir zaman yan\u0131ltmam\u0131\u015ft\u0131r. Yine o g\u00fcn fark\u0131n\u0131 ortaya koymu\u015ftular. ,Kendisinin istifa edece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131mdan sonra, G\u00f6k\u00e7ek'in istifa etti\u011fini duyurmas\u0131na 'Vay Be' demedim. Tepkimi sadece benim yay\u0131n g\u00fcn\u00fcmde de\u011fil de ba\u015fka bir g\u00fcnde yapmas\u0131na 'Vay Be' dedim" ifadelerini kulland\u0131.