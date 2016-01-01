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15 Temmuz Destanı
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15 Temmuz gazisi Mehmet Yama 21 ay sonra taburcu edilecek
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GÜNDEM
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Trump'ın krize dönüşen İngiltere ziyareti temmuzda
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan 'kıdem tazminatı' açıklaması
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15 TEMMUZ
Ramazan
Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı
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10. Cumhurbaşkanı Sezer, 24 Haziran seçimleri öncesi her siyasi partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.
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