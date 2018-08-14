Ahmet Yavaşoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

CHP\u2019den ge\u00e7en d\u00f6nem Germencik Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Ahmet Yava\u015fo\u011flu partisinden istifa etti. ,Yerel se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u015fu g\u00fcnlerde Germencik Belediyesi\u2019nin ge\u00e7en d\u00f6nem ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan CHP\u2019li Ahmet Yava\u015fo\u011flu, \u201cBeni seven ve destekleyen t\u00fcm arkada\u015flara duyurum. \r\n,Ba\u015fkan Dr. Ahmet Yava\u015fo\u011flu\u2019nun a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ise CHP\u2019nin Germencik \u0130l\u00e7e te\u015fkilat\u0131n\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan Duyuru ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda \u201cGermencik kamuoyunda parti ile ilgisi olmayan ki\u015filerin, parti ad\u0131n\u0131 mal ederek belediye ba\u015fkan\u0131 aday\u0131y\u0131m imaj\u0131 verilmesi do\u011fru de\u011fildir. ,\u0130stifas\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klayan ba\u015fkana CHP il\u00e7e te\u015fkilat\u0131n\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan da sert bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcm\u00fcz en k\u0131sa zamanda geni\u015f kat\u0131l\u0131mla parti i\u00e7inden partiye emek vermi\u015f ve secimi kazanmaya y\u00f6nelik yak\u0131\u015f\u0131r bir aday\u0131 belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur\u201d ifadelerine yer verildi.,.,Parti i\u00e7indeki \u00e7eki\u015fme ve dedikodulara son vermek ad\u0131na bu g\u00fcn CHP\u2019den istifa ettim\u201d diyerek partisinden istifa etti\u011fini duyurdu.\r\n,Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemimde hizmetten ba\u015fka kusurum yoktur.