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15 TEMMUZ
Ramazan
Aidat ödemeyince hayatının şokunu yaşadı
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Adana'da, apartman yönetimi, kat sakini ev sahibinin 60 lira olan aidatı ödememesi üzerine asansöre şifreli sistem taktırdı.
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