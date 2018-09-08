Aile hekiminde check-up dönemi

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, aile sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 merkezlerinde bu y\u0131l ba\u015flat\u0131lan risk tarama program\u0131 ile vatanda\u015flar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 hakk\u0131nda muhtemel hastal\u0131klar\u0131 daha ortaya \u00e7\u0131kmadan \u00f6nlemeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Bu tarama program\u0131 sayesinde vatanda\u015flar\u0131m\u0131za ya\u015f, cinsiyet ve risk gruplar\u0131na g\u00f6re check-up programlar\u0131nda uygulanan kan bas\u0131nc\u0131, kan \u015fekeri, kolesterol ve ya\u011f d\u00fczeyleri, EKG (kalp grafisi), idrar tahlilleri, karaci\u011fer ve b\u00f6brek fonksiyon testleri ile kanser taramas\u0131 hizmetlerini verece\u011fiz" dedi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Koca, "Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Haftas\u0131" dolay\u0131s\u0131yla toplumsal \u00e7evrenin sa\u011fl\u0131k \u00fczerindeki etkilerini inceleyen koruyucu hekimlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten, hastal\u0131klara sebep olan etkenleri inceleyen ve bireylerin hastalanmas\u0131na meydan vermeden sebepleri bertaraf eden t\u0131p alan\u0131 oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Herkesin sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u00e7evrede, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve uzun bir hayat s\u00fcrme hakk\u0131 oldu\u011funu vurgulayan Koca, bunu ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in de sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fcle\u015ftiren nedenleri ve toplumdaki hastal\u0131k risklerini ortadan kald\u0131rma sorumluluklar\u0131n\u0131n bulundu\u011funu, bu amaca y\u00f6nelik davran\u0131lmas\u0131yla daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir toplum hedefine ula\u015f\u0131labilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Koca, Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Haftas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla tedavi edici uygulamalar\u0131n gereklili\u011fi kadar insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n korunmas\u0131 ve ya\u015fam\u0131n her d\u00f6nemini sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve kaliteli ge\u00e7irmelerinin gereklili\u011fine dikkati \u00e7ekerek, bu bilin\u00e7le \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yo\u011fun bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini vurgulad\u0131., Bakanl\u0131\u011f\u0131n halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Fahrettin Koca, 8 bine yak\u0131n aile sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 merkezinde 26 bine yakla\u015fan aile hekimli\u011fi birimleri ile vatanda\u015flar\u0131n mahallerinde hizmet ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Koruyucu sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin anne karn\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Koca, "Gelece\u011fimizin teminat\u0131 olan gelecek nesillerimizin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak ad\u0131na 13 hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 bir milyonu a\u015fk\u0131n bebe\u011fimizi ve 2 milyondan fazla okul \u00e7a\u011f\u0131 \u00e7ocu\u011fumuzu a\u015f\u0131l\u0131yoruz. ,K\u0131sa zamanda bu a\u015f\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 \u00fclkemizde \u00fcretmeyi hedefliyoruz. Bebeklerimizde olmas\u0131 muhtemel do\u011fumsal ve genetik hastal\u0131klar\u0131 erkenden te\u015fhis ve tedavi edebilmek i\u00e7in taramalar yap\u0131yoruz. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n psikososyal geli\u015fimlerini takip edip destekleyerek sa\u011fl\u0131kl\u0131 nesillere yat\u0131r\u0131m yap\u0131yoruz." dedi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca, bu y\u0131l ba\u015flat\u0131lan risk tarama program\u0131 ile aile sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 merkezlerinde vatanda\u015flar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak ve muhtemel hastal\u0131klar\u0131n daha ortaya \u00e7\u0131kmadan \u00f6nlemeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u015f\u00f6yle devam etti: ,"Aile hekimlerimiz taraf\u0131ndan verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z internetten veya 182 numaral\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131 merkezimizi arayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) \u00fczerinden aile hekimlerinden randevu alarak \u00fccretsiz olarak bu programdan istifade edebileceklerdir. ,Bu tarama program\u0131 sayesinde vatanda\u015flar\u0131m\u0131za ya\u015f, cinsiyet ve risk gruplar\u0131na g\u00f6re check-up programlar\u0131nda uygulanan kan bas\u0131nc\u0131, kan \u015fekeri, kolesterol ve ya\u011f d\u00fczeyleri, EKG (kalp grafisi), idrar tahlilleri, karaci\u011fer ve b\u00f6brek fonksiyon testleri ile kanser taramas\u0131 hizmetlerini verece\u011fiz."\r\n\r\n,Koca, "Sa\u011fl\u0131kl\u0131 nesiller ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 toplumlar, bilin\u00e7li ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 annelerin eseri olacakt\u0131r" anlay\u0131\u015f\u0131 ile 15-49 ya\u015f aras\u0131 t\u00fcm kad\u0131nlara y\u00f6nelik bilgilendirme, e\u011fitim ve evlilik \u00f6ncesi dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetleri verdiklerini vurgulayarak, Toplum Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Merkezleri ve hastanelerde a\u00e7\u0131lan bilgilendirme s\u0131n\u0131flar\u0131 ile anne adaylar\u0131n\u0131 daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bebeklere sahip olabilmeleri ve sa\u011fl\u0131k i\u00e7inde b\u00fcy\u00fctebilmeleri i\u00e7in e\u011fitim verdiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"Kanserde erken te\u015fhis hayat kurtar\u0131r" prensibiyle g\u00f6\u011f\u00fcs, rahim a\u011fz\u0131, kal\u0131n ba\u011f\u0131rsak kanserlerine kar\u015f\u0131