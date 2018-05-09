Ailesi daha fazla dayanamadı!

Bu \u00e7ocu\u011fa dikkatli bak\u0131n, ard\u0131ndan \u00f6yle bir not b\u0131rakt\u0131 ki...\r\n,T\u00fcm ailesine \u00f6m\u00fcrlerinin sonuna kadar unutamayaca\u011f\u0131 bir ac\u0131 b\u0131rakt\u0131...\r\n,\u0130\u015fte o haberin detaylar\u0131...\r\n,Olay, d\u00fcn gece Adana'n\u0131n Seyhan il\u00e7esi G\u00fcrselpa\u015fa Mahallesi 7592 Sokak'ta meydana geldi.\r\n, \u0130ddiaya g\u00f6re, bir s\u00fcredir psikolojik bunal\u0131mda olan Asude K. (15) ailesine..., 13'\u00fcnc\u00fc kattan a\u015fa\u011f\u0131 atlayarak hayat\u0131n\u0131 kaybeden gen\u00e7 k\u0131z\u0131n cenazesi otopsinin ard\u0131ndan ailesine teslim edildi.,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n Kabasakal Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda d\u00fczenlenen cenaze namaz\u0131na, e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Hac\u0131 Hatice Turgut Anadolu Lisesinden arkada\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra yak\u0131nlar\u0131 da kat\u0131ld\u0131. ,Asude K. dualarla son yolculu\u011funa u\u011furlan\u0131rken uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6ken baba Halil K. ve anne Seval K. olduklar\u0131 yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Asude K.'n\u0131n ismi \u00f6\u011frenilemeyen k\u00fc\u00e7\u00fck karde\u015fi de uzun s\u00fcre sinir krizleri ge\u00e7irdi. ,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n mezar\u0131na okul arkada\u015flar\u0131 elleriyle toprak att\u0131, "\u0130n\u015fallah \u00f6l\u00fcr\u00fcm, sakat kal\u0131p size muhta\u00e7 olmam" yaz\u0131l\u0131 not b\u0131rakt\u0131ktan sonra odas\u0131n\u0131n penceresinden a\u015fa\u011f\u0131 atlad\u0131.,.