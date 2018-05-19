Ailesiyle piknik yaparken ırmağa düşen 5 yaşındaki çocuk kayboldu

Manavgat'ta anne, baba ve 2 karde\u015fiyle birlikte piknik yapan 5 ya\u015f\u0131ndaki Samet Durmu\u015f , aya\u011f\u0131 kay\u0131nca Manavgat Irma\u011f\u0131na d\u00fc\u015ferek kayboldu. ,O\u011flunun arkas\u0131ndan \u0131rma\u011fa atlayan baba bir a\u011faca tutunarak son anda kurtulmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,Olay, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Antalya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re Manavgat il\u00e7esi Sar\u0131lar Mahallesi\u2019nde oturan \u0130brahim ve Zeynep Vurkun \u00e7ifti, 3 \u00e7ocu\u011fuyla birlikte Bucak \u015eeyhler Mahallesi E\u011fri Kavak mevkiine piknik yapmaya gitti. \r\n\r\n,Olay\u0131n \u015fokunu ya\u015fayan ve 2 k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011funa s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131 sar\u0131lan anne Zeynep Vurkun, Samet Durmu\u015f\u2019un bir anda aya\u011f\u0131n\u0131n kayd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u0131rmakta ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, kocas\u0131n\u0131n arkas\u0131ndan \r\n\r\n\r\n,atlay\u0131p bir s\u00fcre k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, daha sonra e\u015finin g\u00fc\u00e7l\u00fckle bir a\u011faca tutundu\u011funu o\u011flunun ise kayboldu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n,\u00c7ocuklar oyun oynad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada aya\u011f\u0131 kayarak Manavgat Irma\u011f\u0131na d\u00fc\u015fen 5 ya\u015f\u0131ndaki Samet Durmu\u015f Vurkun, anne ve babas\u0131n\u0131n t\u00fcm \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen \u0131rmakta kayboldu. ,Olay\u0131 duyan Vurkun ailesinin yak\u0131nlar\u0131 ve tan\u0131d\u0131klar\u0131 olay yerine ak\u0131n etti. ,Antalya\u2019dan gelen \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 dalg\u0131\u00e7lar\u0131 ak\u015fam saatlerinde \u0131rmakta arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015flad\u0131 ancak havan\u0131n kararmas\u0131 sebebiyle \u00e7al\u0131\u015fmalara ara verildi. \r\n\r\n,\u00c7olakl\u0131 da bir otelde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirilen baba \u0130brahim Vurkun, o\u011flunu kurtarmak i\u00e7in girdi\u011fi \u0131rmakta bo\u011fulmaktan son anda bir a\u011faca tutunarak kurtuldu. ,Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiyesi ve Antalya\u2019dan gelen \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 dalg\u0131\u00e7lar\u0131 ak\u015fam saatlerinde \u0131rmakta arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015flad\u0131. ,Havan\u0131n kararmas\u0131 sebebiyle arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ara verildi. ,Olay yerindeki 112 Sa\u011fl\u0131k ekibi donmak \u00fczere olan babaya ambulansta m\u00fcdahalede bulunurken baba hastaneye gitmeyi kabul etmedi. ,\u0130brahim Vurkun\u2019u tutundu\u011fu a\u011fa\u00e7tan Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtard\u0131.