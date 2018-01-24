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POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adım adım Afrin'i kontrol altına alıyoruz
GÜNDEM
-
Afrin operasyonuna bir destek de onlarda
YAŞAM
-
Güzelliğini kullanan kasiyer, müşterileri dolandırdı
YAŞAM
-
Bahçeşehir'de banka soygunu! Gözyaşlarına boğuldu...
GÜNDEM
-
Afrin'de 5. gün (Afrin'de Son Dakika Gelişmeleri)
EKONOMİ
-
Şans oyunu ikramiyelerinde şüpheli artış
GÜNDEM
-
Nijer Başbakanı Rafini, Ankara'da
SAĞLIK
-
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
MAGAZİN
-
Sezer İnanoğlu'na suçlamada yeni gelişme
EKONOMİ
-
Amerikalı seyahat yazarlarından Türkiye'ye övgü
EKONOMİ
-
Ağbal: Harekâtın ekonomimizi olumsuz etkilemesi mümkün değil
GÜNDEM
-
TEM'de feci kaza: 1 yaralı
YAŞAM
-
Göz seğirmesi nasıl geçer? (Göz Seğirmesi Neden Olur)
DÜNYA
-
Libya'da çifte bombalı saldırı!
SPOR
-
Terim'den şok karar! Yollar ayrılıyor...
YAŞAM
-
Sakarya'da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı
GÜNDEM
-
Afrin operasyonu sürerken jandarma dağlarda!
GÜNDEM
-
Erdoğan'la Trump, bugün 20:30'da görüşecek
DÜNYA
-
Venezuela'da Maduro yeniden aday
MAGAZİN
-
Show Tv'de bir dizi daha final yapıyor
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Ajda Pekkan'a kötü haber
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Coşkun Sapmaz adını ilk kez 45 yıl önce duymuştuk. 17 Kasım 1973’te İstanbul’da Ajda Pekkan ile çok sürpriz bir evlilik yapmıştı.
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