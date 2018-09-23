AK Part'de Güneydoğu teyakkuzu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u201cTer\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmas\u0131nlar, bizden demokratik bir yakla\u015f\u0131m bekleyemezler\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. Erdo\u011fan\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda \u00f6nceki g\u00fcn yap\u0131lan AK Parti MKYK toplant\u0131s\u0131nda da, ba\u015fta kayy\u0131mla y\u00f6netilen belediyeler olmak \u00fczere yerel se\u00e7imlerde G\u00fcneydo\u011fu ve Do\u011fu\u2019da izlenecek strateji konusunda ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir de\u011ferlendirme yap\u0131ld\u0131. Erdo\u011fan\u2019\u0131n, b\u00f6lgede yap\u0131lan hizmetlerin vatanda\u015fa \u00e7ok iyi anlat\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi. MKYK\u2019da benimsenen yol haritas\u0131na g\u00f6re, AK Parti b\u00f6lgeye y\u00f6nelik yeni strateji haz\u0131rlayacak. ,Bu kapsamda ilgili t\u00fcm birimlere de b\u00f6lgeye y\u00f6nelik yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilgili g\u00f6rev verildi. AK Parti kaynaklar\u0131, at\u0131lacak ad\u0131mlar\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: Yeni bir s\u00f6ylem, toplumu kucaklayacak, birle\u015ftirecek bir s\u00f6ylem geli\u015ftirilecek. B\u00f6lgede HDP taban\u0131ndan oy almaya y\u00f6nelik strateji ortaya koyulacak. Siyasi \u00f6zel bir dil kullan\u0131lacak. Se\u00e7im kampanyas\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131n\u0131 beklemeden, b\u00f6lgedeki te\u015fkilat y\u00f6neticileri ve se\u00e7imi y\u00f6netecek isimler Ankara\u2019ya \u00e7a\u011fr\u0131lacak ve e\u011fitime al\u0131nacak. ,Bu e\u011fitimlerde, nas\u0131l bir dil kullanacaklar\u0131, vatanda\u015fla ili\u015fkilerinde dikkat etmeleri gereken unsurlar anlat\u0131lacak. HDP\u2019li belediyelerin k\u00f6t\u00fc y\u00f6netimleri, devletin kaynaklar\u0131n\u0131n vatanda\u015fa de\u011fil, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne gitti\u011fine y\u00f6nelik ya\u015fanan s\u00fcre\u00e7 konusunda da toplumun haf\u0131zas\u0131 tazelenecek. ,HDP-PKK\u2019n\u0131n \u00e7ukur eylemleri, sivilleri nas\u0131l kalkan yapt\u0131klar\u0131, vatanda\u015f\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorluklarla ilgili bro\u015f\u00fcr ve g\u00f6rsel materyaller haz\u0131rlanacak. Belediyelerin kayy\u0131ma devredilmesinden sonra yap\u0131lan hizmetler, eski g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde k\u0131yaslanarak halka anlat\u0131lacak. Topluma buralar\u0131n yeniden HDP ve PKK\u2019ya teslim edilmemesi tezi i\u015flenecek. Aksi h\u00e2lde demokrasiye ve sivil siyasete d\u00f6n\u00fck ciddi problemlerin ya\u015fanaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekilecek.,Y\u00fccel KAYAO\u011eLU - AK Parti, Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu\u2019da y\u00fcr\u00fct\u00fclecek yerel se\u00e7im kampanyas\u0131 i\u00e7in \u00f6zel bir yol haritas\u0131 belirliyor. ,AK Parti, bu kapsamda b\u00f6lgede \u2018kucaklay\u0131c\u0131 ve birle\u015ftirici\u2019 bir siyasi dil kullanacak ve b\u00f6lgedeki te\u015fkilat y\u00f6neticilerine buna y\u00f6nelik e\u011fitim verilecek.