AK Parti Aday Listesi Belli Oldu

AK Parti aday listesi \u00f6\u011fren ve il il AK Parti milletvekili adaylar\u0131 listesi ile ilgili detaylar burada. ,AK Parti milletvekili aday listesi \u00f6\u011frenmek i\u00e7in haberimize bakabilirsiniz. ,MHP lideri Bah\u00e7eli'nin ''Erken se\u00e7ime gidelim'' \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye, 24 Haziran g\u00fcn\u00fc hem Cumhurba\u015fkan\u0131 hem de milletvekili se\u00e7imleri i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidecek. ,Bu s\u0131rada partilerin milletvekili adaylar\u0131 belli oluyor. AK Parti, bug\u00fcn 600 ki\u015filik listenin YSK'ya teslim edecek. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ince eleyip s\u0131k dokudu\u011fu liste belirleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zler bug\u00fcne \u00e7evrildi. ,AK Parti aday listesi \u00f6\u011fren ve il il AK Parti milletvekili adaylar\u0131 listesi ile ilgili detaylar burada yer al\u0131yor.\r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/www.akparti.org.tr\/site" target="_blank"><span style="color:#FFFF00"><strong><span style="background-color:#FF0000">AK Parti milletvekili aday listesini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/span><\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n