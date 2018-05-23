AK Parti banko kazanır!

\u0130ster YSK'ya verilen listelere bak\u0131n, ister partilerin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak g\u00f6sterdi\u011fi adaylara bak\u0131n. Sadece AK Parti'nin iktidara ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz. \r\n\r\nOlana bitene birlikte g\u00f6z atal\u0131m...\r\n,Aylard\u0131r, \u015fi\u015firildik\u00e7e \u015fi\u015firilen \u0130yi Parti'nin, daha yolun ba\u015f\u0131ndayken t\u00f6kezledi\u011fine \u015fahitlik ediyoruz. Meral Ak\u015fener\u2019i siyaset \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011f\u00fcne dadanm\u0131\u015f, o \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011fe at\u0131lan art\u0131klar\u0131 milletin sofras\u0131na yeniden koyma \u00e7abas\u0131nda oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. \r\n,Daha \u00f6nce de s\u00f6ylemi\u015ftim.\r\n\r\nSiyaset hayat\u0131nda yan yana y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc herkesi satan Ak\u015fener, bir kez daha ayn\u0131 yola ba\u015fvurdu.\r\n\r\n,ANAP'\u0131, DYP'yi, AK Parti'yi, MHP'yi ve Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu koltuk u\u011fruna sat\u0131\u015fa getiren Ak\u015fener, bu kez de birlikte hareket eden dava arkada\u015flar\u0131n\u0131 satmaya ba\u015flad\u0131. D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ki kendisiyle birlikte \u0130yi Parti'yi kuran Yusuf Hala\u00e7o\u011flu'nu kap\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne att\u0131. \r\n\r\n,"\u0130yi Parti bir FET\u00d6 projesidir" diyen Koray Ayd\u0131n'\u0131 ilk s\u0131raya koydu. Bunun yan\u0131 s\u0131ra posas\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015f, ah\u0131 gitmi\u015f vah\u0131 kalm\u0131\u015f ne kadar siyaset eskisi var ise hepsini toplad\u0131, T\u00fcrkiye'nin \u00f6n\u00fcne umut olarak koydu.\r\nKendisi mi?\r\n\r\nNe yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyoruz zira g\u00fcnlerdir sesi solu\u011fu \u00e7\u0131km\u0131yor. Sanki Cumhurba\u015fkan\u0131 de\u011fil de bir Twitter fenomeniymi\u015f gibi tweet at\u0131p duruyor. "Erdo\u011fan gidecek, ben gelece\u011fim" diyor, ba\u015fka bir \u015fey demiyor.\r\n,Saadet Partisi deseniz, ayr\u0131 bir komedi...\r\n\r\nSokak lambas\u0131 gibi kime yand\u0131\u011f\u0131 belli de\u011fil Temel Karamollao\u011flu'nun. Bir yandan CHP ile i\u015f tutuyor, di\u011fer yandan 28 \u015eubat d\u00f6neminde Refah Partili isimleri yata\u011f\u0131ndan ald\u0131ran h\u00e2kimi birinci s\u0131radan aday g\u00f6steriyor, beri yandan HDP'ye b\u0131y\u0131k alt\u0131ndan g\u00fcl\u00fcms\u00fcyor. \r\n\r\n,Hem \u00fclkeyi \u015faha kald\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor hem de \u00fclkeyi \u015faha kald\u0131ran devasa projeleri durduraca\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor. Ba\u015f\u0131m\u0131za tam bir Gezici olup \u00e7\u0131kt\u0131. Gezicilerin kar\u015f\u0131 oldu\u011fu projeleri, Marmaray'\u0131, Avrasya'y\u0131, 3. Havaliman\u0131'n\u0131, Osmangazi K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fc, h\u0131zl\u0131 treni ve \u015fehir hastanelerini istemedi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. YSK'ya verdi\u011fi liste, birka\u00e7 ki\u015fi d\u0131\u015f\u0131nda canl\u0131 cenazelerle dolu. "Bizim de bir listemiz var" demek i\u00e7in liste haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 her h\u00e2linden belli oluyor. \r\n\r\n,CHP ile ilgili ne s\u00f6ylemek laz\u0131m bilemiyorum. \r\n\r\nO kadar \u00e7ok anlatt\u0131k ki art\u0131k alfabede CHP'yi ve Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu anlatacak harf kalmad\u0131.\r\n\r\n,Adamlar se\u00e7imi kazanmaktan ziyade, parti i\u00e7indeki muhalifleri nas\u0131l bertaraf edeceklerinin hesaplar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan herkesi bir \u00e7\u0131rp\u0131da kap\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne koyuyor. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak g\u00f6sterdi\u011fi Muharrem \u0130nce'ye yak\u0131n olan ne kadar isim varsa hepsini liste d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131yor. \u015eirket mant\u0131\u011f\u0131yla d\u00fc\u015f\u00fcnecek olursak, Muharrem \u0130nce'yi \u015firkete genel m\u00fcd\u00fcr yap\u0131yor ancak onunla birlikte \u00e7al\u0131\u015facak ekibi tasfiye ediyor. \r\n,Sadece bu mu?\r\nKemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu taraf\u0131ndan listeye yaz\u0131lan Eren Erdem'in \u00fczeri, partinin bir ba\u015fka ismi B\u00fclent Tezcan taraf\u0131ndan \u00e7iziliyor. \r\n,Muharrem \u0130nce olaylar\u0131 \u00f6\u011frenince mitinglerini iptal ediyor, gece yar\u0131s\u0131 genel merkezi bas\u0131yor, "Benim adamlar\u0131m\u0131 geri al\u0131n. Yoksa yar\u0131\u015ftan \u00e7ekilirim" diye rest \u00e7ekiyor. "\u0130stedi\u011fini yapabilirsin" cevab\u0131 al\u0131nca t\u0131p\u0131\u015f t\u0131p\u0131\u015f geri d\u00f6n\u00fcyor, "Can\u0131m ben milletvekili listelerine kar\u0131\u015fmam. Ben zaten Cumhurba\u015fkan\u0131 olunca bakanlar\u0131n listesini yapaca\u011f\u0131m" diyerek \u00e7ocuklara anlat\u0131lmayacak bir masal uyduruyor.\r\n,Burada Muharrem \u0130nce'ye ayr\u0131 bir paragraf a\u00e7mak gerekiyor zira \u0130nce'nin yapt\u0131klar\u0131yla anlatt\u0131klar\u0131 birbirini tutmuyor.\r\n"Ben Cumhurba\u015fkan\u0131 olunca makam\u0131ma bisikletle gidece\u011fim" diyor.\r\n,Kula\u011fa ho\u015f geliyor gelmesine ama bunu s\u00f6yleyen adam daha adayl