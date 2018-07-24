AK Parti'de 11 il başkanlığına atama

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin 11 il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na atama yapt\u0131.,AK Parti'de, 24 Haziran'daki Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Milletvekilli\u011fi Genel Se\u00e7imleri'ne y\u00f6nelik aday adayl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle g\u00f6revlerinden istifa eden il ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n yerine, d\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan kararla Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan atama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Atamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen baz\u0131 il ba\u015fkanlar\u0131 bug\u00fcne kadar vekaleten bu g\u00f6revi y\u00fcr\u00fct\u00fcyorlard\u0131.\r\n\r\n,AK Parti Te\u015fkilatlardan sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Ata\u015f'\u0131n imzas\u0131yla g\u00f6revleri tevdi edilen il ba\u015fkanlar\u0131 \u015funlar:\r\n,A\u011fr\u0131 \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Abbas Ayd\u0131n, Edirne \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130lyas Akme\u015fe, \u015eanl\u0131urfa \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Bahattin Y\u0131ld\u0131z, , Kocaeli \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Abdullah Eryarsoy, Batman \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Murat G\u00fcne\u015ftekin, ,Ad\u0131yaman \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Da\u011ftekin, Kilis \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Murat Karata\u015f, ,Rize \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130shak Alim, Ardahan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hakan Ayd\u0131n, ,I\u011fd\u0131r \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Tutulmaz ve Eskisehir \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Zihni \u00c7al\u0131\u015fkan.