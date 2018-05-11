AK Parti'de 16 yıl sonra ayrılık

AK Parti'de 16 y\u0131l sonra ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.,.,AK Parti'nin kurulu\u015fundan bu yana reklam ve tan\u0131t\u0131m i\u015flerini yapan Arter ajans\u0131, AK Parti ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,AK Parti'nin isim babas\u0131 da olan ve 15 Temmuz darbe giri\u015fiminde k\u00f6pr\u00fcde \u015fehit edilen Erol Ol\u00e7ok'un kurdu\u011fu, daha sonra karde\u015fi Cevat Ol\u00e7ok'un ba\u015f\u0131na ge\u00e7ti\u011fi ajans, ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 Twitter adresinden duyurdu.\r\n\r\n\r\n,Bug\u00fcne kadar girilen b\u00fct\u00fcn se\u00e7imlerde katk\u0131s\u0131 olan ajans, ilk kez bir se\u00e7im kampanyas\u0131nda yer almayacak.\r\n,Arter ajans\u0131n\u0131n Twitter \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle;,AK Parti'nin 24 Haziran se\u00e7imlerine Faruk Acar'\u0131n ba\u015f\u0131nda bulundu\u011fu Andy-Ar \u015firketinin kampanyalar\u0131yla haz\u0131rlanaca\u011f\u0131 iddia ediliyor.\r\n\r\n