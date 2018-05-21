AK Parti'de 5 bakan listede yer almadı

Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi 24 Haziran Genel Se\u00e7imlerinde yar\u0131\u015facak adaylar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Bir\u00e7ok bakan yeniden aday oldu.\r\n,Bilim ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal,Avrupa Birli\u011fi Bakan\u0131 \u00d6mer \u00c7elik,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek,Listelerin ilk s\u0131ralar\u0131nda mevcut bakanlar yo\u011funluklu olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken 5 bakan liste d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131.\r\n,Ekonomi Bakan\u0131 Nihat Zeybekci,Aday listelerinin YSK'ya verilmesi i\u00e7in tan\u0131nan s\u00fcrenin son saatlerinde AK Parti de listesini sundu ve kamuoyuyla payla\u015ft\u0131.\r\n