AK Parti'de ''Abdullah Gül'' tartışması

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f'\u0131n "hain" \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 AK Parti'de hareketlili\u011fe sebep oldu.,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f \u015fa\u015f\u0131rtan bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapm\u0131\u015f ve Abdullah G\u00fcl i\u00e7in, 'Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131na aday \u00e7\u0131kmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnecek birisi haindir' a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Bu s\u00f6zler sonras\u0131 AK Parti'de hareketlilik ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ileri edildi. Baz\u0131 MYK \u00fcyelerinin, Da\u011f\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na ili\u015fkin rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 bizzat Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a da ilettikleri iddias\u0131 kulislerde dola\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Hamza Da\u011f\u2019\u0131n 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl hakk\u0131ndaki \u201chain\u201d s\u00f6zleri parti i\u00e7inde tart\u0131\u015fmaya sebep oldu.\r\n\r\n,Da\u011f\u2019\u0131n s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan parti i\u00e7inde de bir hareketlenmenin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131, Da\u011f\u2019a y\u00f6nelik tepkilerin y\u00fckselmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,Olu\u015fan rahats\u0131zl\u0131k \u00fczerine bir yandan Erdo\u011fan\u2019\u0131n Da\u011f ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc, di\u011fer yandan da AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik\u2019in Da\u011f\u2019\u0131n s\u00f6zleri ile ilgili \u201cArkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n bu ifadesi ele\u015ftiri s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015fan, a\u015f\u0131r\u0131, tasvip etmedi\u011fimiz bir ifade olmu\u015ftur. Do\u011fru bulmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir ifade ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,Cumhuriyet'te yer alan habere g\u00f6re, Da\u011f\u2019\u0131n, s\u00f6zlerini d\u00fczeltecek yeni bir a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 veya gere\u011finin yap\u0131lmas\u0131n\u0131n dile getirildi\u011fi aktar\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n\r\n,Baz\u0131 MYK \u00fcyelerinin, Da\u011f\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na ili\u015fkin rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 bizzat Ba\u015fkan Tayyip Erdo\u011fan\u2019a da ilettikleri belirtiliyor.\r\n\r\n,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f, 19 A\u011fustos\u2019ta partisinin \u0130zmir il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki bayramla\u015fma program\u0131nda, 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019e ili\u015fkin, \u201cBu harekete ihanet edenlerden birisidir. ,Son aday olaca\u011f\u0131 g\u00fcne kadar parti kurucusudur, b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczd\u00fcr diye sesimiz \u00e7\u0131kmad\u0131 ama Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131na aday \u00e7\u0131kmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnecek birisi haindir\u201d demi\u015fti\r\n