AK Parti'de flaş istifa

H\u00fcseyin Sezen ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki il y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri genel merkez karar\u0131yla d\u00fcn g\u00f6revden istifa etti. \r\n\r\n,AK Parti eski Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven'in 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in istifa edip, milletvekili se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan yerine il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revi y\u00fcr\u00fcten H\u00fcseyin Sezen vekaleten g\u00f6revlendirildi. \r\n\r\n,AK Parti'den bir istifa haberi geldi.,\u0130stifa'n\u0131n ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, asaleten atama yapt\u0131. ,30 ki\u015filik asil ve yedek il y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri istifalar\u0131n\u0131 genel merkeze sundu. \r\n\r\n,\u0130l Ba\u015fkanvekili H\u00fcseyin Sezen ise Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan asaleten il ba\u015fkan\u0131 olarak atand\u0131.\r\n\r\n,Konuyla ilgili partiden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, H\u00fcseyin Sezen'in atama yaz\u0131s\u0131n\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan imzaland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,H\u00fcseyin Sezen'in a\u00e7\u0131klamas\u0131nda ise \u015fu ifadeler yer ald\u0131:\r\n\r\n,"D\u00fcn itibar\u0131yla Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan atama yaz\u0131m\u0131z imzalanm\u0131\u015f olup asaletimiz tebli\u011f edilmi\u015ftir. \u00d6ncelikle ilimize hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olsun diliyorum. Bundan sonra kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerden yolumuza devam edecek ve bulundu\u011fumuz \u00e7\u0131tay\u0131 daha da y\u00fcksek seviyelere getirmenin gayreti ve \u00e7abas\u0131 i\u00e7erisinde olaca\u011f\u0131z. Daha \u00f6nce oldu\u011fu gibi bug\u00fcn de herkesle bar\u0131\u015f\u0131k ve siyasi g\u00f6r\u00fc\u015f ay\u0131rt etmeden herkese kap\u0131s\u0131n\u0131 sonuna kadar a\u00e7an bir il ba\u015fkan\u0131 olmaya devam edece\u011fim. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n dertlerini dinleyecek, s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm olmaya gayret edece\u011fim."