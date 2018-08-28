AK Parti'de kollar sıvandı! Kıl payı kayıplar mercek altına alındı

Damla Peker ANKARA\r\n\r\nAK Parti, \u2018b\u0131\u00e7ak s\u0131rt\u0131\u2019 kaybedilen belediyeleri mercek alt\u0131na ald\u0131., Daha \u00f6nce AK Parti\u2019de olup, ge\u00e7ti\u011fimiz se\u00e7imlerde k\u00fc\u00e7\u00fck farklarla kaybedilen belediyelerle ilgili strateji olu\u015fturuluyor. ,Bu kapsamda Yalova, Eski\u015fehir, Tekirda\u011f, Zonguldak, Burdur, Manisa, Edirne ba\u015fta olmak \u00fczere ufak farklarla kaybedilen belediyeler \u00fczerine 2014 y\u0131l\u0131ndan bu yana d\u00fczenli olarak de\u011ferlendirmeler yap\u0131l\u0131yor. ,B\u00fcy\u00fck\u015fehir ve illerde, il ba\u015fkan\u0131, il yerel y\u00f6netimler ba\u015fkan\u0131, belediye grup ba\u015fkanvekili, il milletvekilleri ve Genel Merkezin g\u00f6revlendirdi\u011fi b\u00f6lge koordinat\u00f6rlerinden olu\u015fan isti\u015fare ve uygulama ekibi olu\u015fturuldu. ,Bu illerde yap\u0131lan anketlerle kamuoyunun beklentileri ve memnuniyet oran\u0131 tespit ediliyor., Az bir oyla AK Parti\u2019ye kar\u015f\u0131 se\u00e7imi kazanm\u0131\u015f olan belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n, s\u00f6ylem ve halka kar\u015f\u0131 davran\u0131\u015f\u0131 takip ediliyor.\r\n\r\n,Yine kaybedilen bu belediyelerin harcamalar\u0131, se\u00e7im vaatlerini ne kadar yerine getirebildikleri, ihale s\u00fcre\u00e7leri ve hizmetlerin adil da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 konular\u0131 da yak\u0131ndan izleniyor. ,Vatanda\u015flarla yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde ise kentin acil meseleleri belirleniyor. ,Bu \u015fekilde mahall\u00ee se\u00e7im s\u00fcrecindeki strateji de netle\u015ftiriliyor. ,AK Parti, bu sayede 2019 se\u00e7imleri i\u00e7in \u201cDaha \u00e7ok belediyeyi AK Parti belediyecilik anlay\u0131\u015f\u0131 ile tan\u0131\u015ft\u0131rma\u201d hedefini ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi planl\u0131yor.,.