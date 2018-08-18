Ak Parti'de kongre heyecanı

Ak Parti 6'nc\u0131 Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kongresi'ne \u00e7ok say\u0131da yabanc\u0131 temsilci de kat\u0131larak yak\u0131ndan takip ettiler. ,T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 noktalar\u0131ndan gelen binlerce Ak Partili, g\u00fcvenlik noktalar\u0131ndan ge\u00e7erek salona giri\u015f yapt\u0131. ,Ayr\u0131ca salonda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n \u00fczerinde resmi bulunan 'Millet bir, hedef bir' yaz\u0131l\u0131 d\u00f6vizler ta\u015f\u0131nd\u0131.,Bu kapsamda salonu dolduran partililer, da\u011f\u0131t\u0131lan tek tip ti\u015f\u00f6rtleri giyerken, Erdo\u011fan'\u0131 salona giri\u015fte ayn\u0131 \u015fark\u0131y\u0131 s\u00f6yleyerek kar\u015f\u0131layacak.,.,Ak Parti 6'nc\u0131 Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kongresi'nin ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi Ankara Arena Spor Salonu \u00e7evresinde polis ekipleri g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. ,D\u0131\u015far\u0131da kalan binlerce ki\u015fi ise kongreyi salon d\u0131\u015f\u0131nda takip etmek i\u00e7in beklemeye ba\u015flad\u0131. , Kongre \u00f6ncesi salonu dolduran partililer yo\u011fun \u015fekilde tezah\u00fcrat yaparak s\u0131k s\u0131k, 'Recep Tayyip Erdo\u011fan' slogan\u0131 att\u0131. ,Spor salonuna \u00e7\u0131kan yollar ara\u00e7 trafi\u011fine kapat\u0131ld\u0131. ,Kongrenin ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi salon i\u00e7erisine, \u2018Kararl\u0131 bu dava, T\u00fcrkiye'den d\u00fcnyaya k\u0131s\u0131k seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya de\u011fil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir, hedef bir', '\u0130\u015fimiz hizmet, g\u00fcc\u00fcm\u00fcz millet', 'De\u011fi\u015fim yenilenerek devam ediyor' yaz\u0131l\u0131 afi\u015fler yer ald\u0131. ,Kongre \u00f6ncesi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, salonda s\u00fcrprizle kar\u015f\u0131lanacak.