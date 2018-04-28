AK Parti'de sürpriz isim: Milletvekili olabilmek için emeklilik dilekçesi verdi

AK Parti'de s\u00fcrpriz isim daha aday oldu.,\u00c7e\u015fitli zamanlarda 4 defa yaralanan ancak, "\u00c7anakkale \u015fehitleri varken, gazilik bana d\u00fc\u015fmez" diyerek gazilik ba\u015fvurusunda bulunmayan Din\u00e7er'e, \u00e7at\u0131\u015fmada 5 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi\u011fi i\u00e7in Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan ba\u015far\u0131 belgesi verilmi\u015fti.,2015 y\u0131l\u0131ndan bu yana \u015e\u0131rnak Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak g\u00f6rev yapan Hac\u0131 Murat Din\u00e7er, \u0130stanbuldan AK Parti Milletvekili aday aday\u0131 olmak i\u00e7in emeklilik dilek\u00e7esi verip, g\u00f6revini b\u0131rakt\u0131. Emeklilik dilek\u00e7esi veren Din\u00e7er, d\u00fcn aday adayl\u0131k i\u00e7in ba\u015fvuru yapt\u0131. ,De\u011fi\u015fik zamanlarda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmalarda 4 kez yaralanan Din\u00e7er, 5 \u015eubat 2016 g\u00fcn\u00fc bir grup ter\u00f6ristin sald\u0131r\u0131s\u0131 \u00fczerine \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada, 5 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi\u011fi i\u00e7in Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan ba\u015far\u0131 belgesi alm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,2015 y\u0131l\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak \u015e\u0131rnaka geldi\u011fini s\u00f6yleyen Din\u00e7er, "O g\u00fcnden beri halk\u0131m\u0131za yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. \u00c7ukur ve barikat d\u00f6nemini beraber atlatt\u0131k. FET\u00d6 ile m\u00fccadelemiz oldu. 15 Temmuz'da yine halk\u0131m\u0131zla beraber hain darbe giri\u015fimini \u00f6nlemek i\u00e7in giri\u015fimlerimiz oldu. ,25 y\u0131ll\u0131k meslek hayat\u0131m\u0131n sonunda, milletvekili aday aday\u0131 olmak i\u00e7in emeklilik dilek\u00e7emi verdim. Bundan sonra kendi uzmanl\u0131k alan\u0131m olan ter\u00f6rle m\u00fccadele alan\u0131ndaki hizmetlerimi, meclis \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda s\u00fcrd\u00fcrmek istiyorum. \u00d6zellikle FET\u00d6 ile gerekli olan m\u00fccadeleyi meclis \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda s\u00fcrd\u00fcrmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ter\u00f6rle ilgili devlet memuru olarak yapamad\u0131\u011f\u0131m bir tak\u0131m projelerim var. Onlar\u0131 Allah nasip ederse 25 y\u0131ll\u0131k tecr\u00fcbemi kullanarak, meclis \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda hayata ge\u00e7irmek istiyorum"dedi.,Halka dokunmadan ter\u00f6rle m\u00fccadelenin olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Din\u00e7er; "Ter\u00f6rle m\u00fccadele halkla beraber, halk\u0131n deste\u011fi ile olur. Halka dokunmadan ter\u00f6rle m\u00fccadele yapma imkan\u0131n\u0131z yoktur. \u0130kircikli, iki y\u00fczl\u00fc dokunu\u015flar de\u011fil, ger\u00e7ekten neticeye g\u00f6t\u00fcrecek, sonu\u00e7 getirecek dokunu\u015flar gerekir. Zaten b\u00f6lge halk\u0131m\u0131z genel itibari ile ter\u00f6re kar\u015f\u0131 bir tepki vermektedir. Ben bu se\u00e7imi ikinci kurtulu\u015f sava\u015f\u0131 olarak g\u00f6r\u00fcyorum. ,Amac\u0131m Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u0131n yan\u0131nda, ona destek verebilecek bir seviyede, mevkide olmak. Tevecc\u00fch g\u00f6sterirlerse te\u015fkilat\u0131m\u0131n \u00f6zellikle bana olan iltifat\u0131 olduk\u00e7a fazlad\u0131r. Te\u015fkilat\u0131m\u0131n \u00f6zl\u00fck haklar\u0131 ile ilgili ellimden geleni yapaca\u011f\u0131m\u0131 da buradan a\u00e7\u0131kl\u0131yorum" dedi.,\u015e\u0131rnaktan ayr\u0131lman\u0131n zor oldu\u011funu belirten Din\u00e7er, "\u015e\u0131rnak benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6zel bir yer. Buran\u0131n insan\u0131ndan, do\u011fas\u0131ndan, atmosferinden ayr\u0131lmak beni olduk\u00e7a \u00fcz\u00fcyor. Ben \u015e\u0131rnak\u0131 \u015e\u0131rnak beni \u00e7ok seviyor. El ele b\u00fcy\u00fck ac\u0131lar ve sevin\u00e7ler ya\u015fad\u0131k. D\u00fc\u011f\u00fcnlerde, taziyelerde, \u00f6l\u00fcmlerde, kal\u0131mlarda, \u00e7at\u0131\u015fmalarda hep beraber olduk halk\u0131m\u0131zla. \r\n\r\n,Beni bir evlatlar\u0131 gibi ba\u011f\u0131rlar\u0131na bast\u0131lar. Ben kendimi her zaman \u015e\u0131rnakl\u0131 gibi hissedece\u011fim. \u015e\u0131rnaktan ayr\u0131lmak zor. Bunu \u015e\u0131rnakta g\u00f6rev yapanlar bilir" dedi.