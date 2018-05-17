AK Parti'de yeni Abdullah Gül iddiası

11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn eski dan\u0131\u015fman\u0131 Ahmet Takan, G\u00fcl'\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi s\u00fcrecinde adayl\u0131ktan \u00e7ekildi\u011fini ancak sahadan \u00e7ekilmedi\u011fini belirtti.,24 Haziran se\u00e7imlerini konu alan Abdullah G\u00fcl'\u00fcn eski dan\u0131\u015fman\u0131 Ahmet Takan, bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131nda Abdullah G\u00fcl, Erdo\u011fan ve Abd\u00fcllatif \u015eener ile ilgili eski bir an\u0131s\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Takan, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn ba\u015fbakan oldu\u011fu d\u00f6nemde asl\u0131nda o koltu\u011fu Abd\u00fcllatif \u015eener'in istedi\u011fini hatta Erdo\u011fan'a giderek "Ba\u015fbakanl\u0131\u011fa talibim, s\u0131ram\u0131 da kimseye b\u0131rakmam" dedi\u011fini iddia etti. Takan ayr\u0131ca G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131ktan \u00e7ekildi\u011fini ancak sahadan \u00e7ekilmedi\u011fini iddia etti.\r\n,"Ge\u00e7mi\u015fteki defterler, ortaya sa\u00e7\u0131l\u0131rsa bu kavgada s\u00f6ylenenlerin bile olup bitenlerin yan\u0131nda \u00e7erez kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr." diyen Takan, "Abdullah G\u00fcl ile Abd\u00fcllatif \u015eener'in birbirlerinden haz etmediklerini kaleme ald\u0131.\r\n\r\n,Dava arkada\u015flar\u0131 aras\u0131nda siyasi ayr\u0131l\u0131klar olabilir. Yolda y\u00fcr\u00fcrken b\u00f6yle kavgalar\u0131n olmas\u0131 siyasetin cilvesidir" demeyin. \u00c7ok \u0131srar ederseniz o zaman bir an\u0131m\u0131 sizlere aktaray\u0131m; 2002\/3 Kas\u0131m se\u00e7imlerinin yap\u0131lmas\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kalm\u0131\u015f, AKP'nin Balgat'ta ilk genel merkezinde o zaman Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olan Abdullah G\u00fcl ile ba\u015f ba\u015fa oturup sohbet ediyoruz. Sekreter han\u0131m, telefonda Erdo\u011fan'\u0131 Abdullah G\u00fcl'e ba\u011flad\u0131. K\u0131sa bir konu\u015fman\u0131n ard\u0131ndan, Abdullah G\u00fcl, "Ahmet bir yere ayr\u0131lma Tayyip Bey makama gelmi\u015f. Beni \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131 bir g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp geleyim. Sonra devam ederiz" dedi. O g\u00fcnler, Erdo\u011fan siyasi yasakl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in AKP se\u00e7imi kazan\u0131rsa Ba\u015fbakan kim olurun en \u00e7ok merak edildi\u011fi ve \u00fczerinde bir\u00e7ok tahminin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnlerdi. Erdo\u011fan ile G\u00fcl aras\u0131nda yap\u0131lan anla\u015fma neticesinde, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn Ba\u015fbakanl\u0131k koltu\u011funa oturaca\u011f\u0131n\u0131 bilen ender kimselerden biriydim. S\u0131r gibi saklan\u0131yordu.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl, kendinden o kadar emindi ki, siyah bond \u00e7antas\u0131ndan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 kal\u0131n bir se\u00e7im anket dosyas\u0131ndan AKP'nin ne kadar oy alaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterip bana, "g\u00f6receksin bak bu rakam virg\u00fcl\u00fcne kadar" tutacak demi\u015fti. O zamanki saf akl\u0131mla buna tebess\u00fcm etmi\u015ftim!.. Abdullah G\u00fcl de bana "sen her zamanki gibi abine g\u00fcven" diye kar\u015f\u0131l\u0131k vermi\u015fti...Haf\u0131zam beni yan\u0131ltm\u0131yorsa, yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcren bir g\u00f6r\u00fc\u015fmeden sonra Abdullah G\u00fcl odas\u0131na geldi. Y\u00fcz\u00fc sapsar\u0131 kesilmi\u015fti. Adeta bir \u015fok ge\u00e7irmi\u015fti. Birbirlerini pek sevmediklerini iyi bildi\u011fimden ne oldu\u011funu sordum. Kavga ettiklerini sanm\u0131\u015ft\u0131m. "Yok hay\u0131r kavga etmedik" dedikten sonra ekledi; "\u015fu Abd\u00fcllatif \u015eener'in yapt\u0131\u011f\u0131na bir bak..."\r\n\r\n,O zaman Abdullah G\u00fcl'\u00fcn bana anlatt\u0131klar\u0131ndan \u00f6zetle naklediyorum; Erdo\u011fan, Abdullah G\u00fcl'e, Abd\u00fcllatif \u015eener'in kendisine gelerek, "Biliyorum Abdullah G\u00fcl'\u00fc Ba\u015fbakan yapacaks\u0131n\u0131z. E\u011fer fikrinizi de\u011fi\u015ftirirseniz veya ba\u015fka bir \u015fey olursa Ba\u015fbakanl\u0131\u011fa ben talibim ve s\u0131ram\u0131 da kimseye b\u0131rakmam. Bu g\u00f6r\u00fc\u015fme de aram\u0131zda kals\u0131n" demi\u015f.\r\n\r\n,Olup biteni aktar\u0131rken G\u00fcl'\u00fcn sinir katsay\u0131s\u0131 y\u00fckseldi, ben de "ne var bunda" diye tuz biber olunca, "Abd\u00fcllatif, Ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131 istiyor. ,Onu de\u011fil beni Ba\u015fbakan yap diyor" diye hay\u0131fland\u0131. Burada b\u0131rakal\u0131m...Se\u00e7im yap\u0131ld\u0131... AKP iktidar, anla\u015fma \u00fczerine Abdullah G\u00fcl, Ba\u015fbakan oldu. G\u00fcl ile \u015eener'in aras\u0131 hi\u00e7 iyi olmad\u0131. Abd\u00fcllatif \u015eener'in Erdo\u011fan ile ayr\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve kavga etti\u011fi alanlarda ve kellesinin kopar\u0131lmas\u0131 noktas\u0131nda Abdullah G\u00fcl hi\u00e7 topa girmedi. Abd\u00fcllatif \u015eener ne Erdo\u011fan'\u0131 ne G\u00fcl'\u00fc ne de Ali Babacan'\u0131 severdi.\r\n\r\n,Ve sonras\u0131...Bu k\u0131sa notu ne diye mi aktard\u0131m?.. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n olas\u0131 2'nci turda a\u00e7\u0131klamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 \u00e7ok