AK Parti'den adaylara flaş talimat

AK Parti, 24 Haziran se\u00e7imlerinde adaylar\u0131n se\u00e7im kampanyas\u0131 boyunca sahada kullanaca\u011f\u0131 se\u00e7im ve ileti\u015fim stratejilerini belirledi. T\u00fcrkiye gazetesinden Damla Peker'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re se\u00e7im k\u0131lavuzunda \u015fu uyar\u0131lar dikkat \u00e7ekti:\r\n,"16 y\u0131ll\u0131k AK Parti iktidar\u0131 s\u00fcresince ger\u00e7ekle\u015fen reformlar\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izin. Yap\u0131lm\u0131\u015f t\u00fcm reformlar\u0131n; Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan liderli\u011finde ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi anlat\u0131n."\r\n,"Yeni d\u00f6nemle birlikte k\u00fc\u00e7\u00fck esnaf\u0131n \u00f6telenmedi\u011fi aksine desteklenece\u011fini belirtin." \r\n,"Yerli otomobil projesi \u00fczerinden a\u011f\u0131r sanayinin \u00f6nemine dikkat \u00e7ekin."\r\n,"Kendi ba\u015f\u0131n\u0131za haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z metin, slogan, g\u00f6rsel, m\u00fczik, film ya da slogan kullanmay\u0131n."\r\n,"Yeni d\u00f6nemin ekonomisinin ifadesinde kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z bereket - bolluk kavramlar\u0131 etraf\u0131nda \u00e7ift\u00e7iye dokunabilecek vaatler geli\u015ftirin." \r\n,"OHAL\u2019in neden devam ettirilmesi gerekti\u011fini anlat\u0131n."\r\n,"Muhalefetin bilin\u00e7li olarak pompalad\u0131\u011f\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile AK Parti farkl\u0131 iki se\u00e7enekmi\u015f alg\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7\u00fcr\u00fct\u00fcn."\r\n,"Se\u00e7menle veya di\u011fer partililerle tart\u0131\u015fmaya girmekten \u00f6zellikle uzak durun." \r\n,"Sayfaya gelen yorum ve sorulara cevap verin, bu cevaplar kopyala\/yap\u0131\u015ft\u0131r cevaplar olmamal\u0131. Mesajlar ki\u015fiye \u00f6zel cevaplanmal\u0131.","Se\u00e7men ve medyan\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na makul projelerle \u00e7\u0131k\u0131n."\r\n,"Sosyal medya manip\u00fclasyona a\u00e7\u0131k oldu\u011fundan, se\u00e7menle asla tart\u0131\u015fmaya girmeyin. Se\u00e7menlerin sorular\u0131 cevaps\u0131z b\u0131rakmay\u0131n."\r\n,"Se\u00e7menlerin taleplerini can kula\u011f\u0131yla dinleyin. Kendinizi di\u011fer partilerin adaylar\u0131 ile k\u0131yaslamay\u0131n."\r\n,"Kampanya s\u00fcresince \u00e7evreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine k\u00e2\u011f\u0131t ve bez gibi geri kazan\u0131labilir maddeler kullan\u0131n."\r\n,"Toplumun b\u00fct\u00fcn kesimleriyle s\u0131cak temas sa\u011flay\u0131n, y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131n. D\u00fc\u011f\u00fcn, toplant\u0131 ve cenaze t\u00f6renlerine gidin."\r\n