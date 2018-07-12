AK Parti'den 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Parti'den bedelli askerlik a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili B\u00fclent Turan, 'Bedelli askerlik bizim savundu\u011fumuz, istedi\u011fimiz bir yakla\u015f\u0131m. Hatta bedelli askerli\u011fi biz eski y\u0131llardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle do\u011fru bulmuyoruz. Diyoruz ki gen\u00e7lerin sorunlar\u0131 var. Bunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in ad\u0131m atmam\u0131z laz\u0131m.' diye konu\u015ftu.\r\n,CNN T\u00fcrk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan, AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili B\u00fclent Turan'\u0131n s\u00f6zlerinin sat\u0131r ba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,Ba\u015fkanl\u0131k sistemindeki yeni Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talebi esas olacakt\u0131r. Zannedersem bunlar Ekim'de konu\u015fulacak konular. \u015eu an OHAL'e ili\u015fkin bir ba\u011flam var. Bedelli askerlik bizim savundu\u011fumuz, istedi\u011fimiz bir yakla\u015f\u0131m. Hatta bedelli askerli\u011fi biz eski y\u0131llardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle do\u011fru bulmuyoruz. Diyoruz ki gen\u00e7lerin sorunlar\u0131 var. Bunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in ad\u0131m atmam\u0131z laz\u0131m. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gen\u00e7ten bahsediliyor, bu \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir say\u0131.\r\n\r\n,Oysa Genelkurmay'\u0131m\u0131z\u0131n talep etti\u011fi 300 binlerde. Y\u0131ll\u0131k 300 bin olan talebin kar\u015f\u0131s\u0131nda 5 milyon insan var. Bu \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir problem. Bu problemin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in de ad\u0131m atmak istiyoruz. \r\n,Sadece 'para verdim askerlik yapt\u0131m' de\u011fil de daha kal\u0131c\u0131 bir i\u015f yapmam\u0131z laz\u0131m. Bak\u0131n\u0131z 3-4 y\u0131ldan beri, standart askerimiz operasyona gitmiyor. Er gitmiyor. Bir anlamda profesyonel askerli\u011fe ge\u00e7i\u015f yap\u0131ld\u0131, k\u0131smen de olsa.\r\n,Art\u0131k uzmanlar\u0131m\u0131z, astsubaylar\u0131m\u0131z, subaylar\u0131m\u0131z operasyonlarda g\u00f6rev al\u0131yor. Sadece 3-5 ayl\u0131k askerler gitmiyorlar operasyona. \u015eimdi diyoruz ki, madem profesyonel askerli\u011fe ge\u00e7iyoruz, o zaman bunun bir ad\u0131m \u00f6tesini yapal\u0131m.\r\n,\u00dclkede askerlikle ilgili sorun ya\u015fayan gen\u00e7ler olmas\u0131n istiyoruz. Askerlik bizim ortak de\u011ferimiz. Tabi ki savunmay\u0131 \u00f6\u011frenece\u011fiz, yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131z. ,Ama sadece uzun y\u0131llar doktorluk, avukatl\u0131k yapan insanlar\u0131n 'hadi bakal\u0131m git askerlik yap' dememizdeki zorlu\u011fu herkes ya\u015f\u0131yor. \r\n,O y\u00fczden bedelliyi anl\u0131k de\u011fil, kal\u0131c\u0131 yap\u0131sal bir sorun olarak ele alal\u0131m ve \u00e7\u00f6zelim istiyoruz.\r\n,Ama bunun b\u00f6yle anl\u0131k olarak 'yar\u0131n yap\u0131yoruz' diye de\u011fil. Daha kal\u0131c\u0131 olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul \u00e7al\u0131\u015fmalarla de\u011ferlendirilebilir.\r\n