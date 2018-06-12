AK Parti'den bedelli askerlik bekleyenlere müjde

Askerlik konusunda yeni bir d\u00fczenleme bekleyenlere AK Parti'den m\u00fcjde geldi. \r\n,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili Mustafa Elita\u015f, bedelli askerlikle ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Elita\u015f, s\u00f6z konusu kanunun yeni h\u00fck\u00fcmetin g\u00fcndemine alaca\u011f\u0131 ilk kanunlardan biri olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Mustafa Elita\u015f, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "750 - 800 bin her y\u0131l askerlik \u00e7a\u011f\u0131 gelen karde\u015fimiz var. TSK'n\u0131n y\u0131lda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'n\u0131n 4 ayda bir yap\u0131lan devrelerini 3 ayda bire d\u00fc\u015f\u00fcrerek askerlik s\u00fcresini k\u0131saltmak ya da Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n dedi\u011fi gibi bedeli mukabilinde askerli\u011fini ifa etmi\u015f saymak. San\u0131r\u0131m yeni h\u00fck\u00fcmetin ilk g\u00fcndemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu i\u015flerin h\u00fck\u00fcmetle uyumlu olarak yap\u0131lmas\u0131 gerekir."