AK Parti'den bomba CHP çıkışı: Bu işin sonu kayyum

CHP'deki imza krizine ili\u015fkin Twitter'dan a\u00e7\u0131klama yapan AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili B\u00fclent Turan, "Bu i\u015fin sonu kayyum" ifadelerini kulland\u0131.,CHP'nin g\u00fcndemi 24 Haziran'dan sonra ba\u015flayan ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay tart\u0131\u015fmas\u0131. Parti i\u00e7i muhalifler, d\u00fcn ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay i\u00e7in 630 delegeden imza topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muharrem Erkek ise 'ilk incelemelere g\u00f6re' kurultay i\u00e7in yeterli say\u0131da delegenin imza vermedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,AK Partili Turan da s\u00f6z konusu bilgilerin g\u00f6rsellerini Twitter hesab\u0131ndan payla\u015farak "Bu i\u015fin sonu kayy\u0131m!" yorumunu yapt\u0131.\r\n,CHP'deki kurultay geli\u015fmeleri i\u00e7in AK Parti'den dikkat \u00e7eken bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f geldi.,.