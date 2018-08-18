AK Parti'den bomba erken seçim çıkışı

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya, "Yerel se\u00e7imler \u00f6ne \u00e7ekilebilir mi?" sorusuna cevap verdi.,AK Parti'de yeni sistemin ilk kongresi bug\u00fcn Ankara'da tamamland\u0131. \r\n\r\n,NTV canl\u0131 yay\u0131n\u0131na konuk olan AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya, "Yerel se\u00e7imler \u00f6ne \u00e7ekilebilir mi?" sorusunu cevaplad\u0131.\r\n\r\n,Erol Kaya gerek\u00e7e olarak da; k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131nda se\u00e7im yapman\u0131n zorlu\u011fundan s\u00f6z etti ve belediye b\u00fct\u00e7elerinin Ocak ay\u0131nda belirlendi\u011fini, belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n se\u00e7im i\u00e7in bu b\u00fct\u00e7enin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,\r\nAK Partili Kaya, ayn\u0131 belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131n se\u00e7ilmemesi durumunda da gelecek olan ba\u015fkan\u0131n b\u00fct\u00e7e nedeniyle zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,\r\nYerel se\u00e7imler normal \u015fartlarda Mart 2019 tarihinde yap\u0131lacak.