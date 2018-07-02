AK Parti'den bomba erken yerel seçim çıkışı

AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili Mustafa Elita\u015f'tan yerel se\u00e7imlerle ilgili son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi. ,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili se\u00e7ilen Mustafa Elita\u015f, Mustafa Elita\u015f, Kayseri'de milletvekili mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131ktan sonra ziyaret etti\u011fi Demir\u00f6ren Haber Ajans\u0131'na (DHA) g\u00fcndemdeki TBMM ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berbero\u011flu'nun durumu, Bakanlar Kurulu'na se\u00e7ilebilecek milletvekillerinin say\u0131s\u0131, erken yerel se\u00e7im tart\u0131\u015fmalar\u0131, OHAL'in kald\u0131r\u0131lmas\u0131, \u00e7ocuk istismarc\u0131lar\u0131n\u0131n durumu ve hayvan haklar\u0131 konular\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili Mustafa Elita\u015f, MHP ile birlikte hareket ederek TBMM ba\u015fkan\u0131n\u0131 3'\u00fcnc\u00fc turda se\u00e7eceklerini belirterek, ''Say\u0131n Devlet Bah\u00e7eli, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 ziyareti s\u0131ras\u0131nda Meclis ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday \u00e7\u0131karmayacaklar\u0131n\u0131 belirttiler. Demek ki biz 3'\u00fcnc\u00fc turda Meclis ba\u015fkan\u0131n\u0131 se\u00e7ebilece\u011fiz. Son turda salt \u00e7o\u011funluk olan 301 oy gerekiyor. AK Parti ve Milliyet\u00e7i Hareket Partisi'nin oyu 344 oldu\u011funa g\u00f6re, biz, 3'\u00fcnc\u00fc turda Meclis ba\u015fkan\u0131n\u0131 se\u00e7ece\u011fiz. \u0130ttifakla ilgili hem Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan hem de Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Devlet Bah\u00e7eli'nin bu ittifak\u0131n 2023 y\u0131l\u0131na kadar gidece\u011fiyle ilgili irade beyanlar\u0131 oldu. Bizler parti te\u015fkilatlar\u0131 olarak bu ittifak\u0131 bozmamak i\u00e7in elimizden gelen gayreti g\u00f6stermemiz gerekir. Tepede bir uzla\u015fma varsa tabanda da bu uzla\u015fma \u015fartt\u0131r'' diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Elita\u015f, CHP'den yeniden milletvekili se\u00e7ilen, \u0130stanbul'da tutuklu Enis Berbero\u011flu'nun durumu ile ilgili de konu\u015ftu. Elita\u015f, "Enis Berbero\u011flu konusu hukuki bir durum. Yarg\u0131n\u0131n yapaca\u011f\u0131 bir i\u015f. Biliyorsunuz 2011 y\u0131l\u0131ndaki se\u00e7imde de tutuklu milletvekilleri vard\u0131. O d\u00f6nemde Cumhuriyet Halk Partisi, o d\u00f6nem ad\u0131 BDP olan parti, Meclis'i boykot etmi\u015flerdi. \u015eu an bildi\u011fim tek tutuklu milletvekili Enis Berbero\u011flu. Onunla ilgili yarg\u0131 tutuksuz yarg\u0131lanmas\u0131na karar verirse, Say\u0131n Berbero\u011flu T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi'nde yemin edebilir. Aksi halde yemin etmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. \u00c7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi i\u00e7t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcnde 'milletvekilleri Meclis k\u00fcrs\u00fcs\u00fcnde Anayasa'daki metni okuyarak g\u00f6reve ba\u015flarlar' ifadesi s\u00f6zkonusu. Onun i\u00e7in Berbero\u011flu'nun durumu yarg\u0131n\u0131n i\u015fidir'' diye g\u00f6r\u00fc\u015flerini dile getirdi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi'nde bakanlar\u0131n Meclis d\u0131\u015f\u0131ndan se\u00e7ilecek olmas\u0131yla ilgili, TBMM'deki dengeler a\u00e7\u0131s\u0131ndan yeni Bakanlar Kurulu i\u00e7in AK Partiden milletvekili istifalar\u0131n\u0131n olup olmayaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki soruyu ise Mustafa Elita\u015f \u015f\u00f6yle cevaplad\u0131:\r\n\r\n,"3 civar\u0131nda milletvekili arkada\u015f\u0131m\u0131z istifa ederse bizim Meclis'teki say\u0131m\u0131zda herhangi bir de\u011fi\u015fiklik olmuyor. Hem ba\u015fkanl\u0131k divan\u0131nda hem de komisyonlarda bir de\u011fi\u015fiklik s\u00f6z konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek ba\u015f\u0131na yar\u0131s\u0131n\u0131 temsil etme imkan\u0131 mevcut. Yani 3 civar\u0131nda arkada\u015f\u0131m\u0131zda b\u00f6yle bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olmayabilir. Tabii takdir Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n.''\r\n\r\n,Mustafa Elita\u015f, yerel se\u00e7imlerin sohbaharda yap\u0131laca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki iddialar\u0131 da de\u011ferlendirdi. Elita\u015f, bu konuda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n''Yerel se\u00e7imlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 y\u0131l\u0131nda bir giri\u015fimde bulunmu\u015ftuk. O d\u00f6nemde CHP ve MHP 'evet' demi\u015fti. Bunun halk oylamas\u0131na gitmeden yap\u0131lmas\u0131 \u015fartt\u0131. O d\u00f6nem yerel se\u00e7imler i\u00e7in CHP uzla\u015fmak yerine vazge\u00e7mi\u015fti. Ondan dolay\u0131 se\u00e7imlerin kas\u0131m ay\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmemi\u015fti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yaz\u0131c\u0131o\u011flu 2009 y\u0131l\u0131ndaki yerel se\u00e7imlerde 'hava \u015fartlar\u0131n\u0131n olumsuz olmas\u0131' diye ifade etti\u011fimiz bir \u015fehadet \u015ferbetini i\u00e7ti. Ondan sonra b\u00fct\u00fcn siyasi partiler, sonbaharda kas\u0131m ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131 veya ikinci haftas\u0131 asl\u0131nda ekim ay