AK Parti'den ilk açıklama geldi

Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131yor,AK Parti'den ilk a\u00e7\u0131klama geldi.,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle;\r\n\r\n,Bug\u00fcn T\u00fcrkiye bir demokrasi \u015f\u00f6leni ya\u015fad\u0131. \u0130\u00e7i\u015fleri bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re son d\u00f6nemleri en g\u00fcvenli se\u00e7imlerinden birini ya\u015fad\u0131k.\r\n\r\n,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 hi\u00e7bir \u015f\u00fcpheye mahal olmaks\u0131z\u0131n a\u00e7\u0131klan\u0131yor. Son d\u00f6nemlerin en g\u00fcvenli se\u00e7imi ya\u015fad\u0131k. \u00dclkemize, milletimize hay\u0131rl\u0131 olsun.\r\n\r\n,Her sand\u0131\u011f\u0131n ba\u015f\u0131nda siyasi partilerin m\u00fc\u015fahitleri varken \u015fu an itibariyle b\u00fct\u00fcn siyasi partiler sonu\u00e7lar\u0131 beraberce takip ediyorlar.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z genel merkezimize gelecek. Sonu\u00e7lar tam anlam\u0131yla a\u00e7\u0131klanana ve netle\u015fene kadar bekleyece\u011fiz.\r\n\r\nBu sonu\u00e7lar milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti bu sonu\u00e7lara y\u00f6nelik son derece sayg\u0131l\u0131 olmal\u0131d\u0131r.\r\n\r\n