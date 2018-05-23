AK Parti'den İstanbul mitingi kararı

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Erzurum ile mitinglerimize ba\u015fl\u0131yoruz. Ve Erzurum ile birlikte 30\u2019un \u00fczerinde ilde \u015fu anda miting yapmay\u0131 planl\u0131yoruz. \r\n\r\n,\u0130stanbul mitingimizi en sona b\u0131rakaca\u011f\u0131z.,\u201cCumhur ittifak\u0131\u201d olarak bizim birlikte y\u00fcr\u00fctece\u011fimiz baz\u0131 se\u00e7im faaliyetleri olacak. Ama bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri biz yar\u0131ndan sonra oturup iki siyasi partinin biliyorsunuz daha \u00f6nce olu\u015fturdu\u011fumuz milli mutabakat komisyonu vard\u0131. Yine kampanya s\u00fcrecini de komisyon \u00fczerinden ve bu komisyonun kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 m\u00fczakereleriyle s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz. Biz \u0130stanbul mitingimizi ya da ba\u015fka mitingimizi cumhur ittifak\u0131 mitingi olarak planlamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bu konuda da cumhur ittifak\u0131n\u0131n di\u011fer ortaklar\u0131yla de\u011ferlendirmedik. Onlarla bu konuyu de\u011ferlendirece\u011fiz.,2007\u2019de milletimizin cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 ben se\u00e7ece\u011fim karar\u0131yla birlikte, 2014\u2019te ilk kez halk\u0131m\u0131z kendi cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 se\u00e7ti. \u015eimdi de cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet modeline ge\u00e7iyoruz. Ve T\u00fcrkiye daha keskin, daha h\u0131zl\u0131, g\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis g\u00fc\u00e7l\u00fc h\u00fck\u00fcmet esas\u0131na dayal\u0131, yarg\u0131n\u0131n tarafs\u0131z ve ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n daha da peki\u015ftirildi\u011fi bir T\u00fcrkiye\u2019ye 25 Haziran\u2019a uyanaca\u011f\u0131z. Biz yeni se\u00e7im beyannamemizi, yeni h\u00fck\u00fcmet modelinin hangi alanda hangi de\u011fi\u015fiklikleri getiriyor \u00f6ncelikle bunu anlatt\u0131k,Bug\u00fcn b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyada konu\u015fulan bir belirsizlik, yeni toplum bi\u00e7imlerinin, \u00fcretimde ortaya \u00e7\u0131kan de\u011fi\u015fikliklerin ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczde ki 10-15 y\u0131l \u00f6nce b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n bekledi\u011fi, \u015fimdi \u00f6n\u00fcm\u00fczde 10 y\u0131lda da yeni bir toplum bi\u00e7imi, dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u00e7a\u011f\u0131na giriyoruz. Ve AK Parti bu yeni toplum bi\u00e7imine yeni sanayi bi\u00e7imine, yeni dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme d\u00f6n\u00fck bir se\u00e7im beyannamesi haz\u0131rlad\u0131. B\u00fct\u00fcn bu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 10 y\u0131lda d\u00fcnyan\u0131n belirledi\u011fi belirsizli\u011fe, \u00f6ng\u00f6r\u00fcler, projeler ve \u00f6nlemler getirdi AK Parti.\r\n\r\n,Zaten ana konseptimiz de \u201c\u0130rade, erdem cesaretle vakit T\u00fcrkiye vakti.\u201d E\u011fitimden sa\u011fl\u0131\u011fa ula\u015f\u0131mdan d\u0131\u015f politikaya yar\u0131n \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir se\u00e7im beyannamesi g\u00f6rece\u011fiz. Ve 146 tane b\u00fcy\u00fck proje sunaca\u011f\u0131z milletimize.146 proje demi\u015ftiniz\u2026 Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00e7\u0131lg\u0131n projeler demi\u015fti\u2026 Devam eden projeler, planlanan projeler \u015feklinde onlar\u0131 biz tasnif ettik. Yar\u0131n sizin ilginize alakan\u0131za sunaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,Tabi hem cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi hem de bir milletvekili se\u00e7imini beraber ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Biz \u00fc\u00e7 ayr\u0131 kategoride se\u00e7im m\u00fcziklerimizi haz\u0131rlad\u0131k. Bir cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131m\u0131z, genel ba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n liderli\u011finin \u00e7er\u00e7evesinde haz\u0131rlanan m\u00fcziklerimiz var. Mesela ge\u00e7mi\u015fte dombra bunun en g\u00fczel \u00f6rne\u011fiydi. \u015eimdi yine \u00e7ok g\u00fczel bir par\u00e7a haz\u0131rlad\u0131, yar\u0131n in\u015fallah onu dinleyece\u011fiz.\r\n\r\n,Ayn\u0131 \u015fekilde T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6n\u00fck, T\u00fcrkiye\u2019nin birli\u011fi beraberli\u011fi ve bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mottosu alt\u0131nda olu\u015fturdu\u011fu cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n birlik beraberlik vurgusuna d\u00f6n\u00fck m\u00fcziklerimiz var. Bir de tabi partimize d\u00f6n\u00fck m\u00fcziklerimiz var.