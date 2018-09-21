AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları belli oldu!

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 belirledi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n onay\u0131yla AK Parti D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 belirlendi. Buna g\u00f6re AK Parti D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine 24., 25. ve 26. D\u00f6nem Van Milletvekili Burhan Kayat\u00fcrk, 23. ve 24. D\u00f6nem Siirt Milletvekili Arif Demirk\u0131ran, Meryem G\u00f6ka, ,27. D\u00f6nem Antalya Milletvekili Sena Nur \u00c7elik, AK Parti Yedek MKYK \u00dcyesi Emre Ete, 22. ve 23. D\u00f6nem Karab\u00fck Milletvekili Mehmet Ceylan ve 27. D\u00f6nem \u0130stanbul Milletvekili Zafer S\u0131rakaya getirildi.,24., 25. ve 26. D\u00f6nem Van Milletvekili Burhan Kayat\u00fcrk,23. ve 24. D\u00f6nem Siirt Milletvekili Arif Demirk\u0131ran, Meryem G\u00f6ka,27. D\u00f6nem Antalya Milletvekili Sena Nur \u00c7elik,AK Parti Yedek MKYK \u00dcyesi Emre Ete,22. ve 23. D\u00f6nem Karab\u00fck Milletvekili Mehmet Ceylan,27. D\u00f6nem \u0130stanbul Milletvekili Zafer S\u0131rakaya