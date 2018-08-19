AK Parti'li isimden Abdullah Gül’e: "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir”

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve \u0130zmir Milletvekili Hamza Da\u011f ise, konu\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda konu 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019e gelince, \u201cO da bu harekete ihanet edenlerden birisidir. ,AK Parti \u0130zmir Te\u015fkilat\u0131 bayramla\u015fmas\u0131nda konu\u015fan Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli bu y\u0131l 1.2 milyon b\u00fcy\u00fckba\u015f, 3.8 milyon k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan\u0131n Kurban Bayram\u0131na haz\u0131r oldu\u011funu belirtti. ,Recep Tayyip Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131nda CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen biri haindir\u201d dedi.,AK Parti \u0130zmir \u0130l Te\u015fkilat\u0131\u2019n\u0131n Kurban Bayram\u0131 nedeniyle d\u00fczenledi\u011fi bayramla\u015fma t\u00f6reni, Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli\u2019nin kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirildi., Bayramla\u015fma t\u00f6renine ayr\u0131ca, AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve \u0130zmir Milletvekili Hamza Da\u011f, AK Parti \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n \u015eeng\u00fcl, \u0130zmir milletvekilleri, il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131, il ve il\u00e7e y\u00f6neticileri ile \u00e7ok say\u0131da partili kat\u0131ld\u0131.,Kurban Bayram\u0131 hakk\u0131nda konu\u015fan Bakan Pakdemirli, \u201cKurban Bayram\u0131n\u0131 kan bayram\u0131na \u00e7evirmememiz laz\u0131m. Hayvan sat\u0131\u015f yerleri belli. \u00d6zel uygulamalar geli\u015ftirdik. Hayvan\u0131n k\u00fcpesini okuttu\u011funuzda hayvan\u0131n \u015feceresi d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor. Ne zaman a\u015f\u0131lanm\u0131\u015f, ne zaman do\u011fmu\u015f, ka\u00e7 kilo, hepsini g\u00f6r\u00fcyorsunuz. ,Ayr\u0131ca rehber de olu\u015fturduk. Rehber de il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinden temin edilebilir, internetten de de hayvan\u0131 nas\u0131l alaca\u011f\u0131z, nas\u0131l kesece\u011fiz, nas\u0131l depolayaca\u011f\u0131z, sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011fu nas\u0131l anla\u015f\u0131l\u0131r her t\u00fcrl\u00fc bilgiye ula\u015fmak m\u00fcmk\u00fcn. Kurban i\u00e7in mevcutlar\u0131m\u0131z var. Ge\u00e7en y\u0131l 800 bin b\u00fcy\u00fckba\u015f, 2.7 milyon k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f vard\u0131. Bu y\u0131l 1.2 milyon b\u00fcy\u00fckba\u015f, 3.8 milyon k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan haz\u0131r. Y\u00fczde 65\u2019i sorunsuz \u015fekilde bitti. Hala alamayanlar varsa kurban sat\u0131\u015f yerlerine ba\u015fvursunlar" diye konu\u015ftu.,\u201cBug\u00fcne kadar Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 siz birileri bir \u015fey istedi\u011finde istedikleri millet i\u00e7in olumsuz ise bunu kabul etti\u011fini g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz m\u00fc?\u201d diye soran Da\u011f, 2007'deki e-muht\u0131ra ile ilgili konu\u015furken 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn isminden bahsetti\u011fi s\u0131rada, \u201cO da bu harekete ihanet edenlerden birisidir. ,Adayl\u0131k ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapana kadar \u2018kurucumuzdur\u2019 diye hi\u00e7bir kelam\u0131m\u0131z olmad\u0131 ama Recep Tayyip Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131nda CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen biri haindir. Ba\u015fka bir \u015fey denmez ona\u201d diye konu\u015ftu.,T\u00f6rende partililere konu\u015fan AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f, dolar konusunda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201cAsl\u0131nda bug\u00fcnlerin neden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok a\u00e7\u0131k, net bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcyoruz. Ekonomik g\u00f6stergeler noktas\u0131nda var olan bir husus de\u011fil. Bu \u00fclke, d\u00fcnyada en h\u0131zl\u0131 b\u00fcy\u00fcyen \u00fclke. ,Bu d\u00f6nem turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan neredeyse son 10 y\u0131l\u0131n en iyi d\u00f6nemi. Makro dengelerde sorun yok. Operasyon neden kaynakland\u0131, bunu okumak i\u00e7in \u00e7ok gerilere gitmeye gerek yok. 17\/25 sonras\u0131na, M\u0130T t\u0131rlar\u0131na, Gezi olaylar\u0131na bak\u0131n bunu a\u00e7\u0131k \u015fekilde g\u00f6r\u00fcrs\u00fcn\u00fcz. ,15 Temmuz\u2019u burada ya\u015famayan var m\u0131? \u0130\u015fte 15 Temmuz gecesinde, o ak\u015famdan bir sonraki g\u00fcn\u00fcn \u00f6\u011flenine kadar burada kimler rol alm\u0131\u015fsa \u015fu anda bu operasyonda da ayn\u0131 \u00e7evrelerin rol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz.\u201d,.