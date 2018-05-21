AK Parti listesinde dikkat çeken isimler

Tanju \u00c7olak aday g\u00f6sterilmedi\r\n,AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Listede yer alan baz\u0131 isimler dikkat \u00e7ekti. Milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 bekleyen baz\u0131 \u00fcnl\u00fc isimler ise hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131.\r\n,\u0130\u015fte listede dikkat \u00e7eken o isimler\u2026\r\n,Alpay \u00d6zalan \u0130zmir 2. B\u00f6lge 2. S\u0131ra\r\n,R\u00fcmeysa Kadak \u0130stanbul 3. B\u00f6lge 10 s\u0131ra\r\n,M\u00fccahit Ar\u0131n\u00e7 \u0130stanbul 3. B\u00f6lge 11. S\u0131ra\r\n,Kenan Sofuo\u011flu Sakarya 3. S\u0131ra\r\n,AK Parti'nin en gen\u00e7 milletvekili aday\u0131 Elifnur Bayram Kocaeli 11. s\u0131radan aday oldu...\r\n,AK Parti'nin Elaz\u0131\u011f milletvekilli\u011fi aday listesinde eski \u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet Bakan\u0131 Mehmet A\u011far'\u0131n o\u011flu Z\u00fclf\u00fc Tolga A\u011far, 3. s\u0131radan aday g\u00f6sterildi.\r\n,Enes Ka\u015fka\u015f \u00f6\u011frenci \u0130stanbul 2. B\u00f6lge 27. S\u0131ra\r\n,Sel\u00e7uk \u00c7ebi g\u00fcre\u015f\u00e7i Trabzon 6. S\u0131ra\r\n,Semanur Ko\u00e7al \u00d6\u011frenci \u0130stanbul 1. B\u00f6lge 26. s\u0131ra\r\n,Ayhan O\u011fan \u0130stanbul 3. B\u00f6lge 19. S\u0131ra\r\n,Ay\u015fe B\u00f6h\u00fcrler Yeni \u015eafak yazar\u0131 \u0130stanbul 2. B\u00f6lge 16. S\u0131ra\r\n,\u0130brahim Tatl\u0131ses aday g\u00f6sterilmedi\r\n