AK Parti-MHP ittifakının ne zaman biteceğini açıkladı

Eski MHP\u2019li ve Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tu\u011frul T\u00fcrke\u015f Habert\u00fcrk TV'de yay\u0131nlanan A\u00e7\u0131k ve Net'e konu\u015ftu...,T\u00fcrke\u015f ''\u0130nsanlar\u0131 soka\u011fa davet eden, ki bu a\u011f\u0131r bir su\u00e7 \u015fiddete davet etmi\u015f bundan yarg\u0131lanan bir adam\u0131, onca adam varken o partide, cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131p, soka\u011fa salal\u0131m diyorsan\u0131z o zaman bunlar\u0131 da salal\u0131m diyor Bah\u00e7eli'' diyerek s\u00f6zlerine devam etti.\r\n\r\n,"Se\u00e7imden sonra yeni bir \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcreci olur mu" sorusuna T\u00fcrke\u015f, "Anayasa'da de\u011fi\u015fiklik yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sisteminde k\u0131sm\u0131 de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131. ,T\u00fcrke\u015f, "G\u00fcneydo\u011fu'nun rehabilitasyonu ile ilgili o b\u00f6lgeden bir\u00e7ok insandan 'Do\u011fru karar verilmi\u015ftir' \u015feklinde tebrik, onay\u0131 ben kulaklar\u0131mla duydum. ,OHAL ile ilgili T\u00fcrke\u015f, "MGK toplant\u0131s\u0131na giriyorsunuz burada hi\u00e7birini konu\u015famayaca\u011f\u0131m\u0131z bilgi olay geliyor, oradan tavsiye karar\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor, h\u00fck\u00fcmete gidiyor, h\u00fck\u00fcmet de uzatal\u0131m diyor. \r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'e ili\u015fkin T\u00fcrke\u015f, "Uzun zamand\u0131r tan\u0131yorum. Han\u0131mlar\u0131n siyasette olmas\u0131ndan yanay\u0131m. \u00dcslubu bir 'Han\u0131m siyaset\u00e7i' \u00fcslubu de\u011fil.\r\n,''Se\u00e7imden sonra iki parti aras\u0131nda ittifak s\u00fcrmeyecek'' diyen Tu\u011frul T\u00fcrke\u015f ''Say\u0131n Bah\u00e7eli bunu meydanlarda s\u00f6yl\u00fcyor.'' dedi. ,T\u00fcrkiye'de siyasi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc, inanc\u0131, felsefesi ne olursa olsun herkesin birey olarak kendisini bulabilece\u011fi yeni anayasal \u00e7er\u00e7eveyi ortaya koymam\u0131z laz\u0131m. ,Onu yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z taktirde birey baz\u0131nda yap\u0131da 'k\u00f6kenim, inanc\u0131m, mezhebim neyim varsa ben b\u00fct\u00fcn bunlarla T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131y\u0131m' b\u00f6yle bir anayasal tarif. B\u00f6lge ile ilgili yap\u0131sal olarak binalar\u0131 yapmak \u00e7ok kolay. Zor g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor ama \u00e7at\u0131r \u00e7at\u0131r yap\u0131l\u0131yor. G\u00f6n\u00fclleri yapmak \u00e7ok zor. O k\u0131sm\u0131 \u00e7ok zor" dedi.\r\n\r\n,G\u00fcneydo\u011fu'da halk \u00e7ok bilin\u00e7li. B\u00f6lgenin bar\u0131\u015f\u0131, huzuru, s\u00fckunu olacaksa bu \u00fclkeyi sevenlerle daha iyi yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 biliyor. 'Bu i\u015ften bize bir kar \u00e7\u0131kar m\u0131?' diye K\u00fcrt\u00e7\u00fcl\u00fck yapan \u00e7evrelerin 'MHP ile olmaz karde\u015fim, G\u00fcneydo\u011fu'dan oy al\u0131nmaz' diyenler, kendilerine prim \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015fanlard\u0131r" dedi.\r\n\r\n,Yoksa bu i\u015f amac\u0131na ula\u015fmaz. O zaman da T\u00fcrkiye bir iki seneye tekrar se\u00e7ime gider'' yorumunda bulundu.,T\u00fcrke\u015f "Hem Cumhurba\u015fkan\u0131'na hem de AK Parti'ye oy vermek laz\u0131m. , Siyasetten g\u00f6t\u00fcrmek de\u011fil katmak laz\u0131m. S\u00f6ylemde yeni hi\u00e7bir \u015fey yok. Neden bir siyasi parti \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r, demek ki halk di\u011fer muhalefet partilerini yeterli bulmam\u0131\u015ft\u0131r. Yeni siyasi partiler \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Yeni bir \u015feyler s\u00f6ylemen laz\u0131m" diye konu\u015ftu.\r\n,Uzat\u0131l\u0131yor. FET\u00d6 darbe giri\u015fimi nedeniyle ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile m\u00fccadelede bir zorunluluk \u00e7\u0131kt\u0131 ortaya. Kim bay\u0131la bay\u0131la OHAL ilan eder ki? Kim ister Allah a\u015fk\u0131na? ,\u00d6n\u00fcn\u00fcze \u00f6yle bilgi ve belgeler geliyor ki ozaman bu devam etsin demek zorunda kal\u0131yorsunuz. OHAL'in siyasi olarak sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 olumlu bir \u015fey yok" ifadesini kulland\u0131.