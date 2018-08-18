AK Parti MYK belli oldu! Sürpriz isimler...

Ankara Spor Salonunda yap\u0131lan 6. Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kurultayda belirlenen ve 50 ki\u015fiden olan MKYK \u00fcyeleri, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.,Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik,\r\n \r\nGenel Ba\u015fkan Vekili Numan Kurtulmu\u015f,\r\n \r\nGenel Sekreteri Fatih \u015eahin,\r\n \r\nSiyasi ve Hukuki \u0130\u015fler Ba\u015fkan\u0131 Hayati Yaz\u0131c\u0131,\r\n \r\nTan\u0131t\u0131m ve Medyadan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahir \u00dcnal,\r\n \r\nTe\u015fkilattan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erkan Kandemir,\r\n \r\nSosyal Politikalardan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya,\r\n \r\nYerel Y\u00f6netimlerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki,\r\n \r\nD\u0131\u015f ili\u015fkilerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Cevdet Y\u0131lmaz,\r\n \r\nEkonomi \u0130\u015flerinden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 L\u00fctf\u00fc Elvan,\r\n \r\nSe\u00e7im i\u015flerinden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali \u0130hsan Yavuz,\r\n \r\nSivil Toplum ve Halkla \u0130li\u015fkilerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu,\r\n \r\nMali ve \u0130dari i\u015flerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131 Vedat Demir\u00f6z,\r\n \r\nAr-Ge'den Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f,\r\n \r\n\u0130nsan Haklar\u0131 Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Leyla \u015eahin Usta,\r\n \r\n\u00c7evre, \u015eehir ve K\u00fclt\u00fcr Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00c7i\u011fdem Karaaslan,\u00d6mer \u00c7elik, AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc oldu. ,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, Merkez Karar Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131nda belirlenen Merkez Y\u00f6netim Kurulu (MYK) \u00fcyelerini a\u00e7\u0131klad\u0131., Toplant\u0131da MYK \u00fcyeleri belirlenirken, Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda MYK listesini a\u00e7\u0131klad\u0131.