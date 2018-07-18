AK Parti'nin 12 gözdesi

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 12 milletvekili, 2002\u2019den beri (25. D\u00f6nem hari\u00e7) 16 y\u0131ld\u0131r aral\u0131ks\u0131z olarak parlamentoda yer alarak, AK Parti\u2019nin vazge\u00e7medi\u011fi milletvekilleri oldu. ,\u0130\u015fte AK Parti\u2019nin vazge\u00e7medi\u011fi isimler:,TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m,Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu,Bekir Bozda\u011f,Nurettin Canikli,Recep Akda\u011f,Mehdi Eker,Taner Y\u0131ld\u0131z,Hayati Yaz\u0131c\u0131,Mustafa Elita\u015f,Mustafa Ata\u015f,Hakk\u0131 K\u00f6yl\u00fc,Bayram \u00d6z\u00e7elik,Bu milletvekillerinden 9\u2019u, vekilli\u011fin yan\u0131 s\u0131ra AK Parti h\u00fck\u00fcmetlerinde Ba\u015fbakanl\u0131k ve bakanl\u0131k g\u00f6revini y\u00fcr\u00fct\u00fcrken; 3 milletvekili ise AK Parti Genel Merkezinde ve parlamentoda \u00f6nemli g\u00f6revler \u00fcstlendi.