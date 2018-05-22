AK Parti'nin adayı Elif Nur Bayram'ın ilk sözleri

Ak Parti, 13 milletvekilinin bulundu\u011fu Kocaeli'de 11'inci s\u0131radan Elif Nur Bayram'\u0131 milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterdi. ,Kocaeli Fen Lisesi son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Elif Nur Bayram, Ak Parti'nin en gen\u00e7 milletvekili aday\u0131 oldu. ,Elif Nur Bayram gururlu oldu\u011funu belirterek, "T\u00fcrkiye'nin en gen\u00e7 milletvekili oldu\u011fum i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Bu ya\u015f\u0131mda b\u00f6yle bir deneyimi ya\u015f\u0131yor olmak gurur verici. ,Bize bu imkan\u0131 sa\u011flayan say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ve genel ba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'a te\u015fekk\u00fcr ediyorum" diye konu\u015ftu.,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan itibaren milletvekili olma hayalini kurdu\u011funu ifade eden Elif Nur Bayram, "Ger\u00e7ekten gen\u00e7lere g\u00fcvenilen bir \u00fclkede ya\u015f\u0131yor olmak \u00e7ok g\u00fczel. Bende in\u015fallah milletime faydal\u0131 olmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar yapaca\u011f\u0131m, bu yolda her daim y\u00fcr\u00fcyece\u011fim. Milletvekilli\u011fi hayalini k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcmden beri istiyordum. \u00dclke g\u00fcndemini takip ediyordum ve ilgim vard\u0131. ,Se\u00e7ilme ya\u015f\u0131 25'di \u015fimdi 18'e d\u00fc\u015ft\u00fc. B\u00f6yle bir ya\u015f\u0131m\u0131zda cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z bize g\u00fcvendi, bende \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na cevap vermek istedim ve \u015fuanda buraday\u0131m" dedi.\r\n\r\n,"Listeye girmeyi bekliyordum. Bu ya\u015fta millettin milletvekili aday\u0131 olmaktan \u00e7ok mutluyum. Kocaeli'nde ilk 13'te olabilece\u011fime inan\u0131yordum. Kocaeli \u00e7ok destekledi. Ailem de her daim arkamda oldular ve destek olup \u00e7ok sevindiler."\r\n\r\n,K\u0131z\u0131yla gurur duydu\u011funu s\u00f6yleyen ev han\u0131m\u0131 anne Dilek Bayram, "Annesi ve babas\u0131 olarak mutluyuz ve gururluyuz. Evlad\u0131m\u0131z \u015fimdiye kadar bizi hi\u00e7 yan\u0131ltmad\u0131. G\u00fczel bir davada ve g\u00fczel bir yolda vatan\u0131 ve milleti i\u00e7in ilerleyecek in\u015fallah" dedi.\r\nMobilya d\u00fckkan\u0131 bulunan Adnan Bayram ise "Sevin\u00e7liyiz b\u00f6yle bir sonu\u00e7 geldi\u011fi i\u00e7in. ,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Hep 'Gen\u00e7ler gen\u00e7ler' dedi ve se\u00e7ilme ya\u015f\u0131n\u0131 18'e d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. K\u0131z\u0131m da zaten istiyordu. Sevin\u00e7 ya\u015f\u0131yoruz. B\u00f6yle bir sonu\u00e7 bekliyorduk. \u0130n\u015fallah Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131, gen\u00e7ler mahcup etmeyecek ve bu \u00fclkeye \u00e7ok iyi hizmetler edecekler" diye konu\u015ftu.