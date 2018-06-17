AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişinin katıldığı açıklandı

AK Parti'nin B\u00fcy\u00fck \u0130stanbul Mitingi'ne ka\u00e7 ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131\r\n,\u0130stanbul tarih\u00ee bir g\u00fcn daha ya\u015fad\u0131...\r\n,AK Parti, \u0130stanbul\u2019da g\u00f6vde g\u00f6sterisi yapt\u0131. Milyonlar \u201cB\u00fcy\u00fck Bulu\u015fma\u201d i\u00e7in Yenikap\u0131\u2019ya akt\u0131.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131, co\u015fkuyu g\u00f6r\u00fcnce \u201c\u0130stanbul, bug\u00fcn yine g\u00fc\u00e7 ve cesaret veriyorsun. \u0130stanbul\u2019da bu i\u015f bitmi\u015ftir. 24 Haziran demokrasi bayram\u0131m\u0131z \u015fimdiden hay\u0131rl\u0131 olsun\u201d dedi.\r\n,Gruplar mitinge \u0130ETT otob\u00fcsleri ile Marmaray ve Yenikap\u0131 Deniz Otob\u00fcs\u00fc \u0130skelesi\u2019nden teknelerle ta\u015f\u0131nd\u0131. Saat 16.30 itibariyle alan tamamen doldu.\r\n,Yenikap\u0131 Miting Alan\u0131'nda d\u00fczenlenen AK Parti mitingine kat\u0131l\u0131m say\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,\u0130stanbul'da bug\u00fcn d\u00fczenlenen AK Parti mitingine 1 milyon 300 bin ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Yetkililerden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, helikopterle havadan yap\u0131lan metrekareye d\u00fc\u015fen ki\u015fi say\u0131s\u0131 analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine kat\u0131l\u0131m \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yap\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6l\u00e7\u00fcmlere g\u00f6re Yenikap\u0131 Miting Alan\u0131'nda d\u00fczenlenen AK Parti mitingine yakla\u015f\u0131k 1 milyon 300 bin ki\u015fi, Bak\u0131rk\u00f6y Halk Pazar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen HDP mitingine ise yakla\u015f\u0131k 15 bin ki\u015fi kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131.\r\n,Ayr\u0131ca, HDP mitinginin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede g\u00fcvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklar\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 bulunan ve yasad\u0131\u015f\u0131 pankart ve flama ta\u015f\u0131yan 14 \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n