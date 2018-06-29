AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Oylar yeniden sayılacak

Genel se\u00e7imlerin \u00fczerinden 5 g\u00fcn ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan AK Parti'nin itiraz\u0131 kabul edildi.,Oylar yeniden say\u0131lacak.,AK Parti Adana \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan 27'nci D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi ile ilgili yap\u0131lan itiraz \u00fczerine ge\u00e7ersiz oylar\u0131n yeniden say\u0131lmas\u0131na karar verildi.,\u00d6nceki g\u00fcn milletvekili se\u00e7imlerine ili\u015fkin il genelinde ge\u00e7ersiz oylar\u0131n yeniden say\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u0130l Se\u00e7im Kurulu'na dilek\u00e7e veren AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n talebi kabul edildi. ,Buna g\u00f6re, 15 il\u00e7eden Seyhan, \u00c7ukurova, Y\u00fcre\u011fir, Sar\u0131\u00e7am, Kozan, Ceyhan ve \u0130mamo\u011flu'nda ge\u00e7ersiz oylar yeniden say\u0131lacak. ,Adana'da kesin olmayan se\u00e7im sonucuna g\u00f6re AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, \u0130Y\u0130 Parti 2 ve HDP 2