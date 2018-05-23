AK Parti'nin sloganı belli oldu

AK Parti, 24 Haziran se\u00e7imlerinde aday g\u00f6sterilen 600 milletvekili aday\u0131 i\u00e7in se\u00e7im k\u0131lavuzu yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Se\u00e7imlerde Ramazan ay\u0131na uygun olarak \u201cVakit T\u00fcrkiye vakti\u201d slogan\u0131 kullan\u0131lacak. ,AK Parti se\u00e7im k\u0131lavuzunu yay\u0131nlad\u0131. ,\u201cG\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis, G\u00fc\u00e7l\u00fc H\u00fck\u00fcmet, G\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye\u201d slogan\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 k\u0131lavuzda adaylara, se\u00e7im kampanyas\u0131 boyunca g\u00fcr\u00fclt\u00fc kirlili\u011fi yap\u0131lmamas\u0131...,Adaylar\u0131n siyasi s\u00f6ylemlerinden kampanya s\u00fcrecine kadar pek \u00e7ok \u00f6neri, uyar\u0131 ve tavsiyeye yer verildi.,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan\u2019a uygun k\u0131yafet giymeleri gibi uyar\u0131lar yap\u0131ld\u0131.