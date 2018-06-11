AK Parti’nin son oy oranı, 2018 seçim anketi belli oldu! İşte sonuçlar...

24 Haziran'da yap\u0131lacak olan se\u00e7im \u00f6ncesi son dakika se\u00e7im anketlerine ili\u015fkin bilgiler gelmeye devam ediyor. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'nin varm\u0131\u015f oldu\u011fu mutabakat ile iki parti (AK Parti-MHP) 24 Haziran se\u00e7imlerine Cumhur \u0130titfak\u0131 olarak girme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. ,Bir\u00e7ok anket \u015firketinin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu sonu\u00e7lara g\u00f6re partilerin oy oranlar\u0131 bir hayli farkl\u0131. ,\u0130\u015fte 24 Haziran se\u00e7imlerinin son anketi...,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131nda se\u00e7im galibiyeti g\u00f6remeyen muhalefet partileri ise Millet \u0130ttifak\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda bulu\u015ftu.\r\n\r\n,Cumhur \u0130ttifak\u0131na kar\u015f\u0131 kurulan Millet ittifak\u0131 sonu\u00e7lar\u0131 de\u011fi\u015ftirmedi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin kaderini belirleyecek se\u00e7imlere 13 g\u00fcn kala, ORC Ara\u015ft\u0131rma \u015eirketi'nin yapt\u0131\u011f\u0131 anketin sonu\u00e7lar\u0131 yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n,Sonu\u00e7larda, Meclis'te \u00e7o\u011funlu\u011fu elde etmek isteyen Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n h\u00fcsran\u0131 ya\u015fayaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n,ORC 24 haziran se\u00e7im anketine kat\u0131lanlar\u0131n y\u00fczde 53.4'\u00fc Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerindeki aday\u0131n\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n,Ankete kat\u0131lanlar\u0131n y\u00fczde 52.8'i Cumhur \u0130ttifak\u0131'na oy vereceklerini belirtti.\r\n,Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n y\u00fczde 52-53 seviyesine ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n