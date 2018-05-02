AK Parti seçim öncesi rekor kırdı

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hayati Yaz\u0131c\u0131, a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Se\u00e7im i\u00e7in geri say\u0131m s\u00fcr\u00fcyor. Muhalefet partileri CHP, \u0130Y\u0130 Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ittifak kuruyor. Bu yeni geli\u015fmeyi nas\u0131l de\u011ferlendiriyorsunuz?\r\n\r\n,"Se\u00e7mende AK Parti - Erdo\u011fan ayr\u0131m\u0131 olabilir" \u015feklide bir riskten s\u00f6z ediliyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7imi kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc meclis de \u00f6nemli, burada bir risk var m\u0131?\r\n\r\n,"Sanm\u0131yorum. Milletimiz \u00e7ok ger\u00e7ek\u00e7idir, sezgi ve \u00f6ng\u00f6r\u00fcleri g\u00fc\u00e7l\u00fcd\u00fcr. Ele\u015ftirir ama sand\u0131kta daha ger\u00e7ek\u00e7i hareket eder. Toptan reddetmez. Diyelim baz\u0131 uygulamalar\u0131m\u0131zdan rahats\u0131z olmu\u015ftur, bunu ele\u015ftirir ama b\u00fcy\u00fck foto\u011frafa bakarak tercihini yapar. Hem meclis \u00e7o\u011funlu\u011funu hem de cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 yeniden se\u00e7mek suretiyle bu kadrolar\u0131n y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc s\u00fcrd\u00fcrecek diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.",Uyum yasalar\u0131 i\u00e7in yetki kararnamesi \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu, kesin karar verildi mi \u00c7er\u00e7evesi nas\u0131l olacak, hangi d\u00fczenlemeler bu KHK ile yap\u0131lacak?\r\n\r\n,"Se\u00e7imlerin \u00f6ne al\u0131nmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla yetki kararnamesinden s\u00f6z ediyor de\u011filiz, se\u00e7imler \u00f6ne al\u0131nmam\u0131\u015f olsa bile, bu alandaki d\u00fczenlemelerin b\u00f6yle yap\u0131lmas\u0131n\u0131n daha rasyonel oldu\u011funu de\u011ferlendiriyorduk.\r\n\r\nAnayada iki t\u00fcr kararnameden s\u00f6z edilir. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal \u00e7er\u00e7evesinde \u00e7\u0131kar\u0131rs\u0131n\u0131z ve bunun prati\u011fini \u015fu an yap\u0131yoruz, bu ayr\u0131 bir durum.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminin gerekli k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 pek \u00e7ok kanunda d\u00fczenleme yapma ihtiyac\u0131 var. Yeni h\u00fck\u00fcmet sisteminde, anayasan\u0131n 104 ve 106. maddeleri, cumhurba\u015fkan\u0131na pek \u00e7ok yetki veriyor... Belli alanlarda, kullanma s\u00fcresi belirlenmi\u015f, ka\u00e7 defa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 da belirlemek \u00fczere meclisten bir yetki kanununu \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz. Bunun s\u00fcresi 24 Haziran'a kadar ge\u00e7erli olacak. Bu tarihten sonra anayasan\u0131n de\u011fi\u015ftirdi\u011fimiz h\u00fck\u00fcmleri devreye girecek ve Meclis'in yetki kanunu \u00e7\u0131kartma yetkisi yok. Bu alan temizli\u011fini yapmak \u00fczere bir yetki kanunu \u00e7\u0131kartmay\u0131 hedefliyoruz, d\u00fcn bir toplant\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131k ve bug\u00fcn de yapaca\u011f\u0131z... AK Parti'den se\u00e7ime girmek isteyen 6 bin 647 aday aday\u0131 var."\r\n\r\n,Yaz\u0131c\u0131, Cumhur \u0130ttifak\u0131'nda B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi milletvekili adaylar\u0131n\u0131n AK Parti listesinden se\u00e7ime girece\u011fini duyurdu.,"Hay\u0131rl\u0131 olsun, zorland\u0131lar ama sonu\u00e7ta bir araya geldiler. 'Zor ittifak' demek gerekir. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemi, olu\u015fturdu\u011fu kurgu itibar\u0131yla siyasetin de \u015fekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. \u00c7\u0131ta y\u00fckseldi, y\u00fcr\u00fctme g\u00f6revi i\u00e7in 50+1 oy gerekiyor ve bunun i\u00e7in birbirine yak\u0131n k\u00fcmeler, birbirine yak\u0131n siyaset izleyenler birle\u015fecek. Ama sayd\u0131\u011f\u0131n\u0131z muhalefet, ge\u00e7mi\u015ften kavgal\u0131... Zor ittrifak."\r\n\r\n