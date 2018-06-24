AK Parti Sözcüsü Ünal'ın oy kullandığı sandıktan 'Erdoğan' çıktı

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal'\u0131n Kahramanmara\u015f'ta oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda en \u00e7ok oyu Recep Tayyip Erdo\u011fan ald\u0131.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in Kahramanmara\u015f'ta ba\u015flayan oy kullanma i\u015fleminin 17.00'de tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sand\u0131ktaki oylar\u0131n say\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131.\r\n,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal'\u0131n oy kulland\u0131\u011f\u0131 Do\u011fukent Mahallesi'ndeki Ya\u015far G\u00f6lc\u00fc \u0130lkokulundaki 2072 numaral\u0131 sand\u0131ktaki say\u0131mlar tamamland\u0131. 370 se\u00e7menin kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu sand\u0131kta, 349 se\u00e7men tercihini yapt\u0131.\r\n,Buna g\u00f6re sand\u0131ktaki cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in verilen oylardan 295'ini AK Parti'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ald\u0131. Oylar\u0131n 31'ini CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce, 10'unu \u0130Y\u0130 Parti'nin aday\u0131 Meral Ak\u015fener, 7'sini Saadet Partisinin aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu, 1'ini Do\u011fu Perin\u00e7ek payla\u015ft\u0131.\r\n,Sand\u0131ktaki 5 oy ise ge\u00e7ersiz say\u0131ld\u0131.