AK Parti tüzüğünde sürpriz değişiklik

AK Parti t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcnde yap\u0131lan de\u011fi\u015fikler \u00f6zetle \u015f\u00f6yle: \r\n\r\n\r\n, B\u00fcy\u00fck kongre delegelerinin TBMM\u2019nin \u00fcye say\u0131s\u0131na g\u00f6re belirlenece\u011fine y\u00f6nelik maddedeki 550 olan milletvekili say\u0131s\u0131 yeni sisteme uyumlu hale getirilerek 600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,\u0130llerde partinin yapaca\u011f\u0131 toplant\u0131lara il ba\u015fkan\u0131 ba\u015fkanl\u0131k edecek. Buna g\u00f6re il ba\u015fkan\u0131, il genel meclisi grubunun ve b\u00fcy\u00fck\u015fehir ve il belediye meclisi grubunun da ba\u015fkan\u0131 olarak g\u00f6rev yapacak. \u0130l\u00e7elerde ise bu g\u00f6revi il\u00e7e ba\u015fkan\u0131 y\u00fcr\u00fctecek. Se\u00e7imlerde ittifak yap\u0131lmas\u0131na imk\u00e2n veren d\u00fczenlemeler parti t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne de ta\u015f\u0131nd\u0131. ,Buna g\u00f6re, milletvekili se\u00e7imlerinde se\u00e7imlere kat\u0131lma yeterlili\u011fi ta\u015f\u0131yan siyasi partiler ile ittifak yaparak se\u00e7ime kat\u0131lmaya, ittifak protokol\u00fcn\u00fc onaylamaya veya ittifaktan vazge\u00e7meye karar verme yetkisi MKYK\u2019n\u0131n olacak. ,Ba\u015fka bir parti \u00fcyesinin AK Parti listelerinden aday g\u00f6sterilmesi durumunda ise, bu ki\u015finin \u00f6nce partisinin yaz\u0131l\u0131 muvafakatini almas\u0131 zorunlu h\u00e2le getiriliyor. T\u00fcz\u00fckte eski sisteme g\u00f6re yaz\u0131lm\u0131\u015f h\u00fck\u00fbmet kurma yetkisi ve bakanlar kuruluna ili\u015fkin h\u00fck\u00fcmler \u00e7\u0131kar\u0131larak, yeni sisteme uyumlu h\u00e2le getirildi.,MYK \u00fcyeli\u011fi ile Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 veya bakanl\u0131k g\u00f6revi ayn\u0131 ki\u015fide birle\u015femeyecek. Bu g\u00f6revlerden birine atanan MYK \u00fcyesinin \u00fcyeli\u011fi, atama karar\u0131n\u0131n Resmi Gazetede yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn d\u00fc\u015fecek.,AK Parti\u2019nin d\u00fcn yap\u0131lan kongresinde, parti t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcnde de \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131ld\u0131. ,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019ne uyum \u00f6ng\u00f6ren de\u011fi\u015fikliklerin yan\u0131 s\u0131ra, bakan olanlar\u0131n varsa MYK \u00fcyeliklerinin d\u00fc\u015fece\u011fi h\u00fckme ba\u011fland\u0131.