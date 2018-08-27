AK Parti'ye anket düzenleyen Andy Ar'a silahlı saldırı

Kamuoyu ara\u015ft\u0131rma \u015firketi Andy Ar'\u0131n \u015ei\u015fli'deki merkezine kur\u015fun isabet etti., Polisin bina \u00f6n\u00fcnden h\u0131zla ge\u00e7en bir ara\u00e7tan 5 el ate\u015f edildi\u011fini belirledi.\r\n\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerinde Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ve AK Parti\u2019nin se\u00e7im kampanyas\u0131 ile anketlerini yapan \u015ei\u015fli'deki Andy Ar Sosyal Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi'ne sabah saat 04.00 s\u0131ralar\u0131nda bir kur\u015fun isabet etti. \r\n\r\n,Faruk Acar'\u0131n sahibi oldu\u011fu \u015firkete kur\u015fun isabet etmesi ile ilgili polis g\u00fcvenlik kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini inceledi.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet\u2019te yer alan habere g\u00f6re; merkez \u00f6n\u00fcnden h\u0131zla ge\u00e7en bir ara\u00e7tan 5 el ate\u015f edildi\u011fi ve birinin merkeze isabet etti\u011fi belirlendi.\r\n\r\n,Polisin, merkezin do\u011frudan hedef mi al\u0131nd\u0131\u011f\u0131, yoksa maganda kur\u015funu mu oldu\u011fu konusunu netle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n\r\n,Polis g\u00fcvenlik kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini incelemeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, ate\u015f a\u00e7an ki\u015filerin yakalanmalar\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\n,Ge\u00e7en haftalarda AK Parti MYK toplant\u0131s\u0131na Andy-Ar ara\u015ft\u0131rma \u015firketinin sahibi Faruk Acar da kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,\r\n24 Haziran se\u00e7imleriyle birlikte AK Parti\u2019nin kampanyalar\u0131nda g\u00f6rev alan Faruk Acar, kongreye y\u00f6nelik haz\u0131rlam\u0131\u015f oldu\u011fu \u00e7al\u0131\u015fmalara ili\u015fkin Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a ve partililere sunum yapm\u0131\u015ft\u0131.