AK Parti’ye destek için İyi Parti'den istifa etti

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15 Temmuz Destanı
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Okullarda iki yabancı dil daha öğretilecek
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Bakan Albayrak, “Türkiye’nin rüyasıydı” dedi, çok önemli yatırımı duyurdu
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FOX TV, Star TV ve TRT'den tarihi karar!
YAŞAM
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Adana'da toplu taşımacıların taşlı sopalı silahlı kavgası
MAGAZİN
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Mehmetçik Kutülamare 19. bölüm izle Puhu YouTube |Mehmetçik Kutülamare 20 yeni bölüm fragman izle
MAGAZİN
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AVLU 11. yeni bölüm sansürsüz full izle | Avlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle
MAGAZİN
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Bizim Hikaye 37. bölüm full izle | Bizim Hikaye 38 bölüm fragman izle
SPOR
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Mesut Özil'den üzen haber
GÜNDEM
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TSK teyakkuzda! SAT timlerine 'hazır ol' emri verildi
SPOR
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Rodrigues ve Gomis satış listesinde
DÜNYA
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Asılsız bomba tehdidine 12 yıl hapis cezası
DÜNYA
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Afganistan hükûmetinden Taliban ile savaşta geçici ateşkes kararı
DÜNYA
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ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı
YAŞAM
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Emekliler ATM’ler önünde kuyruk oluşturdu
TEKNOLOJİ
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Türk girişimcilerden 'bulut depolamaya' alternatif cihaz
EĞİTİM
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Devlet yurdundaki engelli öğrencilere 7/24 hizmet
YAŞAM
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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
EĞİTİM
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Öğrencilere 'tatil zili' yarın çalacak
DÜNYA
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Malezya'daki 1MDB soruşturmasının kilit ismi Low aranıyor
DÜNYA
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Taiz'de çatışma 15 Husi militanı öldü
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Ramazan
AK Parti’ye destek için İyi Parti'den istifa etti
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İlk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Meral AKşener'in partisi üst üste gelen istifa haberleriyle sarsılıyor.
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