AK Parti’ye destek için Saadet'ten istifa etti

T\u00fcrkiye 24 Haziran se\u00e7imlerine do\u011fru giderken Saadet Partisi Sincik \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ramazan G\u00fcld\u00fc, AK Parti\u2019ye destek vermek i\u00e7in partisinden istifa etti.,Yakla\u015f\u0131k 1 ay \u00f6nce Saadet Partisi Sincik il\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine getirilen Ramazan G\u00fcld\u00fc, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama ile ba\u015fkanl\u0131k g\u00f6revinden istifa etti\u011fini belirtti. ,Ramazan G\u00fcld\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Uzun y\u0131llard\u0131r siyasetin i\u00e7indeyim.\r\n\r\n\r\n,AK Parti'nin kurulu\u015fundan itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak \u00fclkemize ve davam\u0131za hizmet etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. \u00dclkemizin i\u00e7inden ge\u00e7ti\u011fi hassas durum, ,Se\u00e7im ittifak\u0131 nedeniyle Saadet Partisi'ne verilen her oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne say\u0131laca\u011f\u0131 bilinciyle Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 ve sevdam\u0131z AK Parti'yi yaln\u0131z b\u0131rakmama ad\u0131na 30 May\u0131s 2018 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi taraf\u0131ndan \u015fahs\u0131ma verilen Saadet Partisi Sincik \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa ediyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Se\u00e7imlere k\u0131sa bir s\u00fcre kala bir istifa haberi daha geldi...