AK Parti'ye oy veren annesinin oy pusulasını yırttı

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, alzaym\u0131r hastas\u0131 G\u00fcl Kurtaran, k\u0131z\u0131 Zeliha A. ile oy kullanaca\u011f\u0131 Cumhuriyet \u0130lkokulu'ndaki 1249 numaral\u0131 sand\u0131\u011f\u0131n ba\u015f\u0131na geldi.\r\n\r\n,Zeliha A. annesine yard\u0131mc\u0131 olmak istedi\u011fini belirtip kabine girmek istedi. Oy kullanma kabinine sadece oy kullanacak ki\u015finin girebilece\u011finin hat\u0131rlat\u0131lmas\u0131 \u00fczerine G\u00fcl Kurtaran'a sand\u0131k g\u00f6revlileri yard\u0131m etti.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada Zeliha A. annesinin oy kullanaca\u011f\u0131 s\u0131rada elindeki zarf\u0131 ald\u0131.,Sand\u0131k g\u00f6revlilerinin tutanak tutmas\u0131 \u00fczerine polis ekipleri, Zeliha A'y\u0131 ifadesine ba\u015fvurmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,., Zeliha A, "Nas\u0131l AK Parti'ye oy verirsin?" diyerek, oy pusulas\u0131n\u0131 y\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n